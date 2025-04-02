共軍對台軍演 白宮：總統川普強調維持台海和平

中共1日起在台灣周邊展開大規模軍演，美國白宮對此表示，美國總統川普強調維持台海的和平，並重申，美國反對任何單方面企圖用武力或強迫的方式來改變現狀。

白宮1日舉行新聞記者會。針對共軍在台海周邊發動軍演，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）在回答媒體提問時表示，美國國安委員會上午曾向她簡報，指川普強調維持台海的和平，鼓勵用和平的方案解決兩岸問題。

李維特也指出，川普重申，美國反對任何單方面企圖用武力或強迫的方式來改變現狀；李維特表示，上述內容來自美國白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）。

國務院發言人1日也回覆本報記者提問表示，美方正密切觀察中國大陸的軍事行動；國務院發言人說，中國大陸升級的軍事恐嚇策略只讓緊張加劇，並破壞兩岸和平與穩定。

國務院發言人表示，中國大陸再次展現他們不是負責任的角色，沒有問題將地區的安全與繁榮置於風險之中；國務院發言人說，中國大陸近台不負責任的威脅和軍事施壓行動沒有正當理由。