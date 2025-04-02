普及式關稅？對等式關稅？川普表示他已經做成決定 但...

美國總統川普3月31日表示，他已經敲定新一波的關稅計畫，但並未透露他的決定，要等到4月2日「解放日」才宣布。

川普幕僚團之前曾對他提出多項構想，而現在川普表示他已經決定，令幕僚們有些措手不及。

幕僚團對於究竟應採取何種關稅措施一直爭議不休，因為不同的作法將使多項優先目標相互衝突。其中最大者，在於川普既要提高稅收，又要用關稅作為與其他國家談判的籌碼。但如果關稅措施還有談判餘地，且之後可能下降，則稅收將達不到原訂的目標。另外幕僚團不願讓關稅措施比川普在競選時的承諾有所倒退，但也擔憂普及式關稅將導致物價上漲。

目前大家都聚焦於川普的決定：究竟是實施「普及式」關稅，對幾乎來自所有國家的進口品都課徵最高20%關稅；或是實施「對等式」關稅，對幾乎所有國家課徵不同稅率且可以談判的關稅。

幕僚表示，「普及式」關稅與重新平衡全球貿易逆差問題較為配套，而且能使稅收大量增加；但「對等式」關稅則與降低各個國家不公平貿易行為的理念相一致。

近幾天一些顧問認為川普傾向於實施普及式關稅，本周還討論20%的全面性稅率；但其他助理31日下午表示，他與幕僚們開會，並要求更多資訊。

川普在競選期間支持全面性關稅，但過去一個月又轉向對各國實施不同的關稅。在4月2日之前的最後一段期間，兩派幕僚都試圖說服川普採取他們主張的作法。

川普與幕僚都曾表示，關稅的目的是把製造業拉回美國，並增加稅收，以抵消減稅的漏損。白宮貿易顧問納瓦羅支持全面性關稅，表示這種關稅一年能收到6,000億美元關稅，可用來降低所得稅。

另一方面，川普與幕僚表示，關稅也可以用來作為談判工具，要求其他國家降低本身的關稅，或改變與貿易無關的政策，例如阻止移民及禁藥走私。國家經濟顧問哈塞特便是「對等式」關稅的關鍵支持者。

然而這些目標也可能自相矛盾，因而使政府內部立場分歧。如果「對等式」關稅還須經過談判，這也可能意味著國際企業較不可能對美國進行新投資，因為關稅未必會長期性實施。反過來看，如果實施長期且一致性的關稅，可能使美國與外國進行貿易、稅制及法規談判時的籌碼減少。

川普政府公開堅持，關稅既能提高稅收，又能作為談判工具。即使一些關稅是永久性，例如普及式關稅，但川普仍想要對個別產業及個別國家實施額外的關稅。這是他在競選時所拋出的承諾，亦即對幾乎所有國家都課徵最高達20%的關稅，並對特定產業及中國等敵對國家課徵更高的關稅。

倡議保護主義的「繁榮美國聯盟」，一向支持普及式關稅；該團體最近向政府提出多項分析，宣稱普及式關稅能使政府增加多少稅收，並主張這是確保美國製造業拉回國內的最佳作法。

國家經濟顧問哈塞特一直主張可談判的對等式關稅計畫。他表示，已有許多國家與川普政府接觸，提出降低本身關稅的計畫作為交換條件。但川普圈內人士則認為一旦進行談判，最終可能使關稅隨著時間而下降。

折衷的作法可能是對一些國家採取較低的關稅；但對另一些國家採取高關稅，作法可能是個別式，也可能是集體式。