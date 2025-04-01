川普2日會宣布「通用」或「對等」關稅？CNN：目前傾向這種選項

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普預定2日宣布新一輪關稅措施，全球屏息關注。美聯社
美國總統川普預定2日宣布新一輪關稅措施，全球屏息關注。美聯社

美國總統川普2日將宣布新一輪關稅，全球屏息關注。外媒分析指出，目前基本上有兩種可能的選項：對所有進口一律課徵20%的「通用關稅」，或按個別國家情況課徵「對等關稅」。至於最終決定為何，有待川普揭曉答案。

川普2.0政府1月上台以來已實施一系列關稅，包括對加拿大和墨西哥進口產品課徵25%關稅，對中國大陸進口加徵20%關稅，另把進口鋼、鋁關稅稅率提高到25%。

之前川普已明言，他希望藉關稅達到三個目標：提高稅收以支應減稅計畫、促進美國製造業復興，並以關稅作籌碼迫使其他國家與美國談判林林總總的議題，例如遏阻毒品走私、提高軍事支出、放寬監管規定等等。

兩大選項：通用關稅vs.對等關稅

綜合外媒分析，川普2日將宣布的新關稅基本上有兩種選項。一是「通用關稅」（universal tariff），亦即對所有進口到美國的外國貨一律徵收多達20%的關稅，放諸全球皆準。

二是「對等關稅」（reciprocal tariff），瞄準對美貿易出超大國，回敬他們對美國產品徵收的關稅，考量因素除稅率外，也包括加值稅（VAT）、匯率水準，甚或軍事支出。之前媒體報導指出，川普政府鎖定20個到25個對美享有龐大貿易順差的國家，包括中國大陸、歐盟、印度、越南、南韓、日本和台灣。分析師推測，稅率可能從10%至20%起跳，但可能開啟雙邊貿易談判之門，亦即這些關稅仍有豁免、降低或完全撤銷的餘地，視談判結果而定。

不過，川普周日否認新關稅只對「骯髒15國」實施的傳聞，揚言最初會針對「所有國家」。CNN分析指出，由此推論，川普的「解放日」關稅可能更偏向「通用關稅」，甚於「對等關稅」。

若川普果真宣布「通用關稅」，對進口自所有國家的產品課徵統一的稅率，那將帶來巨大震撼。根據去年美國聯邦貿易數據，那形同對總值約3.3兆美元的進口產品徵收關稅！相形之下，川普第一任對進口貨課徵的關稅總值約3,800億美元。

換言之，新一輪關稅的規模大約是川普1.0關稅的十倍。

兩種關稅各有利弊得失

擔任川普1.0國家經濟會議（NEC）副主席的艾森斯塔特（Everett Eissenstat）指出，若採行通用稅率，與「試圖再平衡全球貿易逆差問題」的目標較一致；若採取對等關稅的做法，則更貼近「設法改善個別國家不公平貿易行為」的目標。

目前川普經濟智囊分成兩派。前白宮顧問納瓦羅（Peter Navarro）支持「通用關稅」，希望藉此提高稅收以支應川普的招牌減稅計畫，同時促使美國製造業者把生產線遷回國內。但現任NEC主席哈塞特（Kevin Hassett）則力挺「對等關稅」，稅率按國別而定。

這兩種做法各有利弊。「對等關稅」因為有談判空間，長遠觀之，稅率多高的展望不明，可能削減全球企業在美國推動新投資計畫的意願。反觀「通用關稅」，訂出長期、統一的稅率，則可能降低各國政府與美國談判貿易、稅務和監管政策的動機。

川普 美國

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