功成身退還是壓力山大? 馬斯克將離開華府 最有可能在「這個時候」

馬斯克表示，當他執掌的政府效率部（DOGE）達成削減1兆美元聯邦預算的目標後，他便能功成身退，時間點可能落在5月底。

全球首富馬斯克和DOGE團隊的七名核心成員，上月27日接受福斯新聞台「Bret Baier特別報導」節目專訪，談及團隊改善美國資產負債表的工作，他們也說快要達成將年度聯邦赤字減半的目標。

馬斯克說，他有信心在川普就職日（1月20日）起算130天內，將美國政府聯邦預算由約7兆美元縮減15%至6兆美元，等於每天平均砍約40億美元。若順利完成，確切時間將落在約在5月底。

這也意味著，馬斯克屆時將卸下「特殊政府雇員」（special government employee）的職務，回歸個人事業。依照規定，美國聯邦政府臨時雇員每年只能受聘130天。

DOGE開始運作以來，已有數萬名聯邦員工遭到裁撤。馬斯克旗下電動車廠特斯拉（Tesla）也受到波及，美國各地經銷據點抗議事件頻傳，也有多起訴訟案件指控DOGE在沒有法源依據的情況下行動。

馬斯克坦言，主持DOGE讓自己特斯拉執行長的本業「付出不少代價」。特斯拉股價在川普當選後一度創下歷史新高，但自川普就職迄今已崩跌逾35%，同期標普500僅跌約6%；若從去年12月17日高點起算，特斯拉股價則近乎腰斬。

彭博億萬富豪指數也顯示，馬斯克的個人財富今年來已蒸發逾千億美元。