功成身退還是壓力山大? 馬斯克將離開華府 最有可能在「這個時候」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
馬斯克坦言，主持DOGE讓自己「付出不少代價」。特斯拉股價自去年12月17日高點以來崩跌45%，馬斯克個人財富今年來則已蒸發逾千億美元。美聯社
馬斯克坦言，主持DOGE讓自己「付出不少代價」。特斯拉股價自去年12月17日高點以來崩跌45%，馬斯克個人財富今年來則已蒸發逾千億美元。美聯社

馬斯克表示，當他執掌的政府效率部（DOGE）達成削減1兆美元聯邦預算的目標後，他便能功成身退，時間點可能落在5月底。

全球首富馬斯克和DOGE團隊的七名核心成員，上月27日接受福斯新聞台「Bret Baier特別報導」節目專訪，談及團隊改善美國資產負債表的工作，他們也說快要達成將年度聯邦赤字減半的目標。

馬斯克說，他有信心在川普就職日（1月20日）起算130天內，將美國政府聯邦預算由約7兆美元縮減15%至6兆美元，等於每天平均砍約40億美元。若順利完成，確切時間將落在約在5月底。

這也意味著，馬斯克屆時將卸下「特殊政府雇員」（special government employee）的職務，回歸個人事業。依照規定，美國聯邦政府臨時雇員每年只能受聘130天。

DOGE開始運作以來，已有數萬名聯邦員工遭到裁撤。馬斯克旗下電動車廠特斯拉（Tesla）也受到波及，美國各地經銷據點抗議事件頻傳，也有多起訴訟案件指控DOGE在沒有法源依據的情況下行動。

馬斯克坦言，主持DOGE讓自己特斯拉執行長的本業「付出不少代價」。特斯拉股價在川普當選後一度創下歷史新高，但自川普就職迄今已崩跌逾35%，同期標普500僅跌約6%；若從去年12月17日高點起算，特斯拉股價則近乎腰斬。

彭博億萬富豪指數也顯示，馬斯克的個人財富今年來已蒸發逾千億美元。 

特斯拉 美國 馬斯克

延伸閱讀

不玩了？川普不捨喊馬斯克「即將回去」 最快這時間離開白宮

謝金河：最怕川普打斷美國三條腿 台股面臨對等關稅衝擊

馬斯克送百萬美元支票 試圖左右威州最高院法官選舉

CNN：比亞迪全面超越特斯拉 在美卻買不到

相關新聞

馬斯克稱已給8000多萬育兒費 第13個孩子母親回擊：懲罰我不服從

美國保守派網紅聖克萊爾（Ashley St. Clair）2月自爆生下科技富豪馬斯克的第13個孩子，近日遭爆料賣掉自己的...

川普與埃及總統通話 談及加薩走廊的解決方案

美國總統川普1日指出，他與埃及總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）通話，兩人討論到美軍對葉門激進組織「胡...

川普談第3任期 紐時：轉移爭議焦點「牽制可能接班人」

美國總統川普近日談及有意尋求第3任期，還稱有方法繞過憲法規定的2屆任期限制。「紐約時報」指出，雖無明顯跡象顯示川普真的在...

盟邦會買川普口中「等級較低」第6代戰機？美前空軍部長懷疑

美國總統川普3月21日宣布，波音公司獲得美國第6代戰機F-47的合約，並且將在自己任內投產與成立機隊，未來不排除將等級較...

華裔網安教授遭解雇、同日FBI搜查住宅 印第安納大學已刪夫妻簡介

美國印第安納大學華裔電腦科學教授王曉峰（Xiaofeng Wang）上週遭學校解雇，同日聯邦調查局（FBI）還針對他和妻...

川普尋求第3任沒開玩笑？同黨議員說「很幽默」 白宮發言人：記者愛問又崩潰

美國總統川普今天表示，美國人希望他競選連任。憲法禁止他這麼做，但川普堅稱有可能做到。一些共和黨籍國會議員則試圖說明這只是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。