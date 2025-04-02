哈佛大學 3千億撥款遭查

美國聯邦政府反猶太主義特別工作小組二月宣布正在審查十所大學，因其校園內可能存在反猶太活動，哈佛大學是其中一所。川普政府三月卅一日聲稱哈佛大學允許反猶太主義在校園內肆意蔓延，因此正在審查近九十億美元（約台幣二九九○億元）聯邦撥款和合約。

紐約時報報導，這九十億美元包括約二億五千六百萬美元合約，以及八十七億美元「多年期撥款承諾」。聯邦總務署轄下聯邦採購協會主委葛魯巴姆表示，哈佛大學最近為遏止制度化反猶主義而採取的行動值得嘉許，但該校還有一段路要走，才能保留獲得納稅人血汗錢的特權，「本屆政府已表明，如果有機構允許反猶主義滋生，我們將迅速採取行動，追究其責任。如果哈佛不這樣做，我們將毫不猶豫地採取行動。」

哈佛大學校長加伯尚未評論此事，他之前曾強調聯邦資金是大學營運重要一環。他十二月對校刊「哈佛深紅報」表示，若沒有聯邦政府的研究資金大力支持，就無法像現在這樣完成使命，為國家帶來利益。

聯邦特別工作小組二月宣布審查十所大學後不久，哈佛大學便表示鑑於環境充滿不確定性，將暫停招聘員工和教職員。即便如此，哈佛大學仍坐擁超過五百億美元捐贈基金，並正在提高學生的經濟援助，一項新計畫便讓家庭年收入低於廿萬美元的學生可免學費。

哈佛大學成為最新審查目標前，哥倫比亞大學三月七日也險遭削減約四億美元經費，兩周後宣布同意遵守政府提出的條件以重新獲得經費。但哥大代理校長卡崔娜．阿姆斯壯日前突然宣布辭職。

其他八所遭到審查的學校分別為喬治華盛頓大學、約翰霍普金斯大學、紐約大學、西北大學、洛杉磯加大、柏克萊加大、明尼蘇達大學、南加大。大學領導人警告，若華府切斷挹注，很少有學校能夠持續資助項目，可能導致研究停滯、裁員、招聘凍結，並可能會影響當地經濟。