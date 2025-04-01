馬斯克稱已給8000多萬育兒費 第13個孩子母親回擊：懲罰我不服從

美國保守派網紅聖克萊爾（Ashley St. Clair）2月自爆生下科技富豪馬斯克的第13個孩子，近日遭爆料賣掉自己的特斯拉電動車，並宣稱這麼做是因為馬斯克據稱削減了育兒費，馬斯克在「X」上為自己辯護，宣稱已經給了超過200萬美元，並且對親子鑑定抱持開放態度，引來女方親自發文公開反擊。

根據國會山報3月31日報導與「X」的貼文，自封「調查記者」的右翼陰謀論者盧默（Laura Loomer）宣稱，聖克萊爾被拍到出售自稱馬斯克在兩人戀愛期間送給她的10萬美元特斯拉電動車，以彌補據稱馬斯克削減支付給她的10萬美元育兒撫養費，還提到聖克萊爾已聘請反川普律師告馬斯克，而法院勒令他進行親子鑑定。

馬斯克回覆盧默的發文指出，「我不知道這個孩子是不是我的，但不反對查出來，不需要法院命令」，又指「儘管不太確定，但我已經給艾許莉250萬美元（折合新台幣約8308萬元），還每年給她50萬美元（折合新台幣約1662萬元）」。

聖克萊爾隨後發文回擊馬斯克的說法，「我們要求你在（你命名的）我們孩子出生前就透過鑑定確認親子關係，你拒絕了，而且你沒給『我』錢，你是為了你覺得必要的孩子提供支援，直到你撤回了大部分的錢以保持控制，並且為了『不服從』懲罰我，但你實際上只是在懲罰你兒子」。

聖克萊爾指責馬斯克，「說來諷刺，你在法庭上的最後努力是試圖堵住我的嘴，同時你利用你事實上擁有的社群媒體管道，向全世界散布有關我與我們孩子的貶低訊息。這一切都是關於由你控制，所有人都能看出來」。

聖克萊爾最後寫道，「美國需要你長大，你這個任性的大小孩」。

First Elon Musk baby mama’d Grimes and I didn’t say anything because I didn’t care



Then Elon Musk baby mama’d Ashley St Clair and I laughed because the crashout was content gold



But now he is flirting with Kai Trump and that’s just too far pic.twitter.com/ZbCYI1hK7U — Spinachbrah 🥗 (@basedspinach) 2025年3月21日