川普談第3任期 紐時：轉移爭議焦點「牽制可能接班人」

美國總統川普近日談及有意尋求第3任期，還稱有方法繞過憲法規定的2屆任期限制。「紐約時報」指出，雖無明顯跡象顯示川普真的在準備競選連任，但他此舉確實具有政治目的。

川普（Donald Trump）日前接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪時表示，他尋求第3個任期的想法「並非開玩笑」，且有「方法」可繞過憲法第22修正案規定的總統2屆任期限制，但他並未具體說明是什麼方法。

紐約時報（The New York Times）報導，這些言論成功轉移人們對川普政府其他爭議的注意力，例如他的高級顧問誤將記者拉入國安高層的Signal群組，高層官員當時正在這個加密通訊軟體中討論即將採取的軍事行動。

此外，第3任期說法也讓可能挑戰川普的接班人卻步，避免他們搶走他的鋒頭，讓他淪為「跛腳鴨」（lame duck）總統。跛腳鴨是指在繼任者已決定的情況下仍然在職的政治人物，其政治影響力有限。

美國聖母大學（University of Notre Dame）法律教授穆勒（Derek T. Muller）談到，川普的發言聽來就像是不願被當成跛腳鴨而刻意釋出的訊息，「成為跛腳鴨總統或被這樣對待真的很辛苦，人們與你交談的方式，就彷彿你的任期已經結束」。

田納西州共和黨籍聯邦眾議員奧格茲（AndyOgles）今年1月曾提出一項通過機會相當渺茫的憲法修正案，試圖讓川普能競選第3任期。但國會的共和黨高層今天駁斥修憲想法，並稱川普只是在開玩笑。

聯邦參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）說川普「可能只是在開玩笑」；聯邦眾議院多數黨領袖史卡利塞（Steve Scalise）則說這是為了「引發討論」。白宮官員也持相同看法，指出川普並未主動提起這個話題，他只是在回應記者提問。

根據紐時報導，共和黨策士卡尼（Dave Carney）評論，川普的策略可能就是讓人無法確定他的真正意圖，「這讓人們感到不安」。卡尼曾領導支持川普的超級政治行動委員會「保護美國政治行動委員會」（Preserve America PAC）。

他提到：「左派人士會因此抓狂，其他人也會意識到，川普在任時間可能會比我們預期的更長。川普擅長讓人手足無措和感到不安。」

卡尼還說：「他既沒違法，也沒說他要這麼做，他只是指出有許多不同選項。他最擅長激怒對手，民主黨現在則陷入混亂。」

民主黨人擔憂川普關於第3任期的發言會把美國推向憲法危機。加州民主黨籍聯邦眾議員肯納（RoKhanna）今天受訪時說：「我非常擔心他在受到制衡前，會試圖行使最大程度的權力。」

川普目前仍強調他的重心是放在第2次總統任期。

川普昨晚在總統專機「空軍一號」（Air ForceOne）上跟記者說，他甚至不想談這件事，但是「我只是告訴你們，愈來愈多人跟我說『請再次競選』，距離考慮此事還有很長一段時間，不過有很多人這麼說」。

福斯新聞（Fox News）白宮記者杜斯（PeterDoocy）今天在橢圓形辦公室詢問川普：「我知道現在只是假設，但如果出於某種原因你可以競選第3個任期，有沒有想過民主黨會試圖讓歐巴馬（BarackObama）與你競爭？」

川普回應：「我很樂意…那會是個不錯的主意。」

紐時補充道，前總統歐巴馬已擔任過2屆總統，且從未表現出有意再度參選。