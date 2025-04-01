龍應台投書紐時：台灣不確保和平就不會有民主

紐約時報論壇版1日刊登中華民國文化部前部長龍應台的投書，題為「川普的烏克蘭背叛，對台灣是現實檢驗」。

龍應台寫到，台灣的計程車司機出名健談，她最近在南部坐進一輛計程車後座時，司機愉快地詢問今天過得怎麼樣，然後突然說，「今日烏克蘭，明日台灣」。

文中說，自從川普總統撤回美國對烏克蘭的強力支持，並於2月底在白宮羞辱烏克蘭總統澤倫斯基後，這位計程車司機正在表達台灣各地共同的擔憂。台灣民眾現在都在想，如果美國可以這樣對烏克蘭以巴結俄羅斯，它是否會同樣對待我們以討好中國？

幾十年來，台灣領導人已將與中國的對峙界定為捍衛自由和民主，並以中國若入侵預期美國會支持台灣為基礎。這創造了一種虛假的安全感，推遲台灣政客和人民對應對中國的最佳方式、確保我們民主的長期生存進行全國性反思。

隨著川普拋棄民主價值和美國的盟友，台灣必須立即展開一場嚴肅的全國性對話，討論如何確保以我們可接受的條件與中國和平相處，而不是讓大國決定我們的未來。

龍應台提到，在網路評論和日常對話中，台灣人民正對美國對台灣的承諾表達越來越多懷疑，並問道：如果美國似乎不再願意支持像烏克蘭這樣的友好國家捍衛其自由，成千上萬為國而戰與捐軀的烏克蘭年輕人這麼做是否徒勞？一個深受台灣大學生歡迎的網路平台3月初進行了一項非正式民調，詢問鑑於烏克蘭的最新發展，是否仍願意保衛台灣免受中國攻擊或傾向投降，大多數人選擇投降。

然而，台灣總統賴清德似乎對這些情緒視而不見。非但沒有接觸各方，就我們應該採取的方向展開緊急的全國性討論，他反倒寧要恐懼、對抗與重啟黑暗的冷戰言論，正式將中國列為「境外敵對勢力」，並承諾將加強審查與中國的商業、文化和其他聯繫，還宣布計畫恢復軍事法庭制度。台灣最大的反對黨國民黨指責賴清德把台灣推向戰爭，而中國不出所料警告他在「玩火」。

賴清德做法的問題在於，台灣不再能指望美國支持，但這不是我們現在因為川普而領悟的事情。我們早就痛苦地意識到，美國和任何國家一樣，把自己的利益放在第一位，各年齡層的台灣人都知道1978年12月16日發生的事情，當時的總統蔣經國在凌晨兩點被叫醒，得知美國將與台灣斷交並承認中華人民共和國，拋棄身為冷戰盟友的我們，陷入更深的外交孤立。川普的粗魯做法不過是風格上的不同，而非實質。

隨著中國實力日益增強，而美國轉身不理世界，台灣增強自身軍力以威懾攻擊是正確的。但台灣和平的確保自由的唯一方式，是以某種方式與中國和解。最近的歷史表明，這是可以實現的。

台灣和中國曾在數十年間關係十分疏遠，基本上處於戰爭狀態。但冷戰結束後，關係逐漸解凍，在國民黨總統馬英九2008年至2016年的任期內處於最佳狀態。國民黨強調與大陸合作，作為確保台灣穩定與繁榮的一種方式。在馬政府領導下，學術、文化和商業交流蓬勃發展，並於2015年的歷史性「馬習會」達到顛峰。似乎經過數十年的敵對，和解是可能的。

但窗戶很快關閉。在台灣，大眾對於對中關係升溫的懷疑上升，特別是中國以一直持續至今的嚴厲鎮壓回應2014年開始的香港泛民主抗議活動之後。台灣的民進黨有理由不信任中國並強調保護台灣主權，民進黨於2016年贏得總統大選開始執政，對中關係恢復為對抗和恐懼。

但恐懼或許才是我們最大的敵人。恐懼滋生仇恨和不信任，以至於在台灣的政治論述中，甚至建議與中國和平相處被斥為天真、不愛國，或更糟的是投降和背叛的地步。

恐懼也滋生更嚴格控制的衝動，即賴清德現正追求的那種。龍應台說，她於1950年代在台灣長大，當時生活在戒嚴令與持續恐懼中國入侵之下。今天日益緊張的氛圍，台灣購買美國武器、賴清德挑釁性將中國貼上敵人標籤，以及圍繞對中交流回歸冷戰式的猜疑，都感覺像是令人不安地回到那個年代，威脅著和平與台灣在建設一個開放民主社會所取得的進步。

對台灣來說，時間正在流逝。川普與習近平預計將很快在某個時間點會面。在烏克蘭發生的事情之後，存在著川普拋開台灣，與習近平達成貿易或地緣政治協議的真實風險。

文中最後說，事實上，台灣所有人都希望保護我們珍視的自由。我們有分歧之處在於如何實現這一目標，透過與中國和解或對抗。但有一點現在很清楚：完全依賴美國，同時拒絕和激怒中國，不再是一條可行的前進之路。不先確保和平，就不會有民主。