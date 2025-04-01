不玩了？川普不捨喊馬斯克「即將回去」 最快這時間離開白宮
美國總統川普周一表示，出任政府效率部（DOGE）的馬斯克有朝一日會重返自己的公司，但直言會盡可能留住他。
川普於周一向記者說：「我認為他（馬斯克）很了不起，但我也認為他有一家大公司要經營，所以在某個時候他會回去，他也想回去。我會盡可能長時間留住他」。
川普又說DOGE的影響將持續存在，因為內閣成員和機構負責人已從這一經歷中「得到了重要教育」，「將會有一個時刻，各部長能夠完成這項工作」。
事實上，馬斯克被歸類為臨時政府僱員，在白宮的工作期限為130天。由川普在1月20日上任起計，馬斯克的「任期」將於5月底屆滿。不過《POLITICO》2月獲一名白宮官員告知，馬斯克與川普一起工作的時間看不到盡頭，他「將繼續留下」。
民調反映馬斯克及DOGE行動不討好
馬斯克自加入聯邦政府以來，幫助政府大規模瘦身，包括裁減大量聯邦僱員。不過Quinnipiac最新的民調顯示，超過一半的選民認為這馬斯克和DOGE正在傷害美國。
同時，因為馬斯克引發的反Tesla浪潮，令其電動車在全球銷售急劇下降，今年第一季股價暴跌36%。上周接受《霍士新聞》訪問時，馬斯克亦為自己在130天限期內離職作出預告：「我認為在這個時間框架內，我們將完成減少1萬億美元赤字所需的大部分工作」。
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文章授權轉載自《香港01》
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