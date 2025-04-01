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川普尋求第3任沒開玩笑？同黨議員說「很幽默」 白宮發言人：記者愛問又崩潰

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導
美國總統川普今天表示，美國人希望他競選連任。 歐新社
美國總統川普今天表示，美國人希望他競選連任。 歐新社

美國總統川普今天表示，美國人希望他競選連任。憲法禁止他這麼做，但川普堅稱有可能做到。一些共和黨籍國會議員則試圖說明這只是想刺激媒體的玩笑話。

綜合法新社與美國「國會山莊報」（The Hill）報導，川普在橢圓形辦公室被問及第3個任期的可能性時告訴記者：「大家要求我參選。」

共和黨籍的川普說：「我不知道，我從沒研究過。他們確實說有辦法可以做到，但我不知道，我沒研究過。」

川普被問到如果他與連任2屆的民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama）競爭將會如何。

福斯新聞（Fox News）白宮記者杜斯（PeterDoocy）在橢圓形辦公室詢問川普：「我知道現在只是假設，但如果出於某種原因你可以競選第3個任期，有沒有想過民主黨會試圖讓歐巴馬與你競爭？」

川普回答：「那會是個不錯的主意，我很樂意…但我沒有深入研究過。我希望把工作做得很出色…還有將近4年時間。」

川普昨天接受美國國家廣播公司新聞網（NBCNews）採訪時表示，他對於尋求第3個任期的想法「並非開玩笑」。

一些共和黨籍國會議員則試圖說明這只是想刺激媒體的玩笑話。聯邦參議員柯寧（John Cornyn）說，川普「很幽默」；參議員圖恩（John Thune）也說，他認為川普是在為難反對者和媒體。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天對記者說：「你看，你們不斷問總統有關第3個任期的問題，然後他面帶微笑誠實坦率地回答，這裡每個人又因為他的答案而崩潰。」

川普向其他共和黨人發表演講時，曾兩度在談到他的籌款能力後提出這個想法。他在白宮舉行的黑人歷史月（Black History Month）活動期間，也曾問群眾他是否應該再次參選。

川普今年78歲，他的第1個總統任期是從2017年到2021年，今年1月20日開始在白宮的第2個任期。

美國第1任總統華盛頓（George Washington）1797年做完第2個任期後，未再尋求第3個任期，建立起美國總統任期的傳統。

然而這項傳統直至第二次世界大戰後的1951年通過第22修正案後，才正式納入美國憲法。簡言之，這項修正案規定任何人不能當選總統超過兩次。

許多國會議員不認為川普的言論有任何嚴重威脅，因為修改憲法需要國會兩院2/3多數及3/4的州同意，這幾乎不可能發生。

川普 美國 議員

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