快訊

台股大漲584點收復兩萬一 權值股台積電、鴻海扮反彈要角

投訴同事敲鍵盤吵又自言自語…她請主管換座位 下場竟被資遣

8.2強震海底奇觀！泰學者揭稀有影像：魚群集體「躺平」避震

美國實施簽證限制 針對主管進入西藏政策中國官員

中央社／ 台北1日電

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）1日表示，對主管外國人進入西藏政策的中國官員實施簽證限制。

據路透社報導，盧比歐表示，一直以來中國共產黨拒絕讓美國外交官、記者及其他國際觀察員進入西藏自治區及中國其他藏族地區，但中國外交官及記者享受廣泛進入美國的權利。

盧比歐表示，美國外交官也不能夠向在西藏旅遊的美國公民提供服務，這種缺乏對等的行為是不可接受，也不會被容忍。他要求中國容許外交官等人無限制進入藏族地區。

美國沒有公布被限制簽證的中國官員名字，也沒有進一步解釋措施。

報導表示，美國承認西藏是中國的一部分。美國國務院表示，美國多次要求中國尊重所有人的宗教自由及容許藏人在不受政府干預下，保存、實踐、教導和發展他們的宗教傳統和語言。

簽證 美國公民 西藏

延伸閱讀

緬甸強震挨批馳援慢半拍 美國：已派出救災團隊

盧比歐將出席北約外長會議 討論中國威脅、盟軍軍費

盧比歐對俄烏停火審慎樂觀 呼籲雙方做出讓步

烏克蘭願停火30天 美要俄羅斯表態

相關新聞

川普稱有信心找到買家 淡化TikTok在美被禁風險

美國總統川普今天再度淡化短影音平台TikTok在美國面臨被禁危機的風險，稱他仍有信心會在4月5日期限前找到買家接手Tik...

美國最新貿易障礙報告出爐！點名台灣「卡」美規車、美豬牛

美國對等關稅將在當地4月2日上路，美國貿易代表署（USTR）3月31日釋出「2025年對外貿易障礙評估報告」，點名台灣對...

美國務院制裁6名中港官員：跨國壓迫民主倡議人士

美國國務院31日宣布制裁包括香港律政司司長等6名中港官員，指這些官員透過香港國安法跨國恐嚇、噤聲支持民主的倡議者；國務院...

川普政府成立投資加速辦公室 晶片法補助納入管理

美國總統川普周一（3月31日）簽署行政命令，要在商務部內設立辦公室，專責促進與加速吸引金額超過10億美元的在美投資案，同...

美憲法漏洞 專家憂川普執政12年

美國憲法第廿二修正案規定總統川普無法三度當選總統，但有專家主張，這沒有禁止川普未來擔任副總統，並在總統辭職或無法履職時接...

2028拚第3任總統 川普：沒開玩笑

美國總統川普三月卅日接受國家廣播公司（ＮＢＣ）專訪，明言不排除尋求第三任並堅稱「絕非開玩笑」，但認為現在「言之過早」。路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。