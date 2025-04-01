美國實施簽證限制 針對主管進入西藏政策中國官員

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）1日表示，對主管外國人進入西藏政策的中國官員實施簽證限制。

據路透社報導，盧比歐表示，一直以來中國共產黨拒絕讓美國外交官、記者及其他國際觀察員進入西藏自治區及中國其他藏族地區，但中國外交官及記者享受廣泛進入美國的權利。

盧比歐表示，美國外交官也不能夠向在西藏旅遊的美國公民提供服務，這種缺乏對等的行為是不可接受，也不會被容忍。他要求中國容許外交官等人無限制進入藏族地區。

美國沒有公布被限制簽證的中國官員名字，也沒有進一步解釋措施。

報導表示，美國承認西藏是中國的一部分。美國國務院表示，美國多次要求中國尊重所有人的宗教自由及容許藏人在不受政府干預下，保存、實踐、教導和發展他們的宗教傳統和語言。