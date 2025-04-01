美國務院制裁6名中港官員：跨國壓迫民主倡議人士

美國國務院31日宣布制裁包括香港律政司司長等6名中港官員，指這些官員透過香港國安法跨國恐嚇、噤聲支持民主的倡議者；國務院指出，這項制裁顯示川普政府對剝奪香港人權和自由，或在美國土地上執行跨國壓迫的對象咎責的決心。

國務院31日向6名中港官員祭出制裁，包括香港維護國家安全委員會秘書長區志光、中央駐港國家安全公署署長董經緯、香港警務處助理處長王忠巡、國家安全警務處助理處長趙詠蘭、香港警務處處長蕭澤頤，以及香港律政司司長林定國。

國務院指出，這6名北京和香港的官方人士於香港和美國做出侵權，其中5名作為香港政府的領袖或官員，涉及破壞香港自治的行為或政策，且與跨國壓迫住在美國的特定人士有關；國務院並指出，另外一人則涉及制定香港國安法。

國務院表示，香港官員透過香港國安法跨國恐嚇、噤聲和騷擾19名被迫流亡海外的民主倡議者；這19名倡議者中，包含1名美國公民和4名美國居民。

國務院表示，31日的制裁，並向美國國會提交「香港政策法報告」（Hong Kong Policy Act Report），顯示川普政府對剝奪香港人權和自由，或在美國土地上執行跨國壓迫的對象咎責的決心。

國務院也在香港政策法報告中指出，中國大陸和香港政府持續用「國安」作為破壞法治、權利和自由的模糊基礎，並在去年12月，以國安法和「維護國家安全條例」為名，向6名流亡海外的民主倡議者發布新的逮捕令，並取消7名倡議者的護照，其中有人位在美國。

國務院表示，具體制裁結果包括，受制裁者在美國境內或由美國人代為持有、控制的所有財產均被凍結，且必須向美國財政部外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control）報告。

此外，任何美國公民及在美國境內或經由美國進行的交易，若涉及受制裁者的資產或利益，均被禁止，除非獲得OFAC特別或一般許可，或被豁免；禁止事項亦包括向受制裁者提供資金、物資或服務。