現貨金價再刷新高3,128美元 油價大漲逾2%攀五周高點

國際油價周一（3月31日）攀升超過2%，達到五周高點，市場擔心如果美國總統川普兌現對俄羅斯原油徵收二級關稅、可能攻擊伊朗的威脅，供應量可能會下降；黃金本周展開交易就創紀錄新高，川普的關稅措施加劇市場對全球貿易戰的擔憂；銅價續跌，工業金屬市場在川普關稅日到來前情緒低迷。

油價攀升至五個月高點

布蘭特原油5月期貨收盤上漲1.11美元，漲幅1.5%，收每桶74.74美元；布蘭特6月原油期貨結算價上漲2.76%，收於每桶74.77美元。

美國西德州中級原油（WTI）5月期貨上漲2.12美元，漲幅3.1%，報收於71.48美元。

這是布蘭特原油自2月24日以來的最高收盤價，也是美國原油自2月20日以來的最高收盤價。

川普周日表示，他對俄羅斯總統普丁「很生氣」，如果他認為莫斯科阻礙了美國結束烏克蘭戰爭的努力，他將對俄羅斯石油的買家徵收25%-50%的二級關稅。

瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo表示：「川普揚言對俄羅斯和伊朗石油徵收二級關稅的威脅，是石油市場參與者正在追蹤的一個因素，儘管他已經表示暫時不打算引入這些關稅。但是，接下來更大的供應風險正在上升。」

川普周日還威脅伊朗，如果伊朗不與華盛頓就其核計畫達成協議，他將轟炸伊朗並徵收二級關稅。

在美國，1月原油日產量減少30.5萬桶，降至1,315萬桶，為2024年2月以來最低。

現貨金價上漲1.25%至每英兩3,123.57美元，盤中創下3,128.06美元的歷史新高。美國黃金期貨上漲1.2%，收報3,150.30美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「關稅方面的持續不確定性影響了股市，為金市帶來了又一輪避險買盤。」「上行途中存在某些技術阻力區域，可能導致少量獲利回吐或回調。但持續的看漲趨勢仍然存在。基本面支撐仍然存在。」

美國總統川普預定4月2日宣布徵收對等關稅，汽車關稅將於4月3日生效。

金價在2024年上漲超過27%，今年迄今已上漲約18%，受惠於有利的貨幣政策背景、央行強勁買盤以及對黃金ETF的需求等因素。

從技術角度來看，黃金的相對強弱指數高於77，表明市場處於超買狀態，但分析師表示，上行動能已經打破了任何標準的價格定位邏輯。

華爾街大型銀行紛紛上調金價預期，理由是貿易戰緊張局勢和央行需求強勁，高盛預期在極端市場條件下，金價將在未來12個月內突破4,500美元。

現貨銀價下跌0.6%至每英兩33.90 美元；白金上漲0.5%至每英兩996.20美元；鈀金漲1.2%至每英兩982.94美元。這三種金屬均錄得月度漲幅。

倫敦銅期貨

銅價續跌，工業金屬市場在川普關稅日到來前夕情緒低迷；受全球股市拋售影響，周一風險偏好減弱。另一方面，中國較為樂觀的經濟數據遭到金屬市場忽視，儘管該數據顯示中國3月製造業活動保持擴張。

截至收盤，倫敦金屬交易所（LME）期銅下跌0.9%，報每噸9,710美元。