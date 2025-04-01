美憲法漏洞 專家憂川普執政12年

美國憲法第廿二修正案規定總統川普無法三度當選總統，但有專家主張，這沒有禁止川普未來擔任副總統，並在總統辭職或無法履職時接任，意即副總統范斯等川普盟友可在二○二八年競選總統，由川普擔任其副手，接著上任後辭職讓川普接替。

美國富比世雜誌及英國每日郵報報導，美憲法第廿二修正案規定「任何人不得當選總統職務超過兩次」，卻未言明總統不能以非經選舉方式「任職」第三任。法律學者皮博帝與甘特一九九九年在「明尼蘇達法律評論」發表論文指前述修正案受「廣泛誤解」，兩度當選的總統不能再度任職的看法「明顯錯誤」。

皮博帝和甘特說，前述方式技術上來看可以允許，「或許有一天」此事將受到測試並可化解諸多滯礙。富比世指出，這種作法從未實際發生，也沒有經過法律檢驗，必然面臨法律挑戰。但皮博帝向每日郵報說，美國聯邦最高法院要擋下該作法「相當困難」。

這是因為美國最高法院目前保守派大法官占多數，傾向對憲法採取字面解釋；該法院任何決定都很可能基於第廿二修正案「當選」一詞的定義，而非該修正案起草者的意旨。此外，要是「票投范斯、實拿川普」策略是公開操作並讓選民知曉，就很難主張這違反民主或憲法精神。皮博帝直言，「數十年前看似瘋狂的事，現在似乎完全合理」。

每日郵報說，前述程序可在多次選舉使用，意即川普可能可角逐第三任、甚至第四任；若行得通，川普可望執政到二○三七年一月，屆時他將高齡九旬。

另有人主張前述作法將違反憲法第十二修正案，即「任何憲法上不符合總統資格的人，不得擔任美國副總統」。但第十二修正案批准時間早於第廿二修正案近一百五十年，因此皮博帝等人論文認為，第十二修正案原意不可能包括禁止兩度當選總統者擔任副總統；所謂「總統資格」應僅限於當時憲法規定，即須是「自然出生」公民且至少卅五歲。

至於修憲改任期限制，美國修憲程序當初刻意設計得極具挑戰性；若川普循此途徑再選，將更困難。