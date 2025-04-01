2028拚第3任總統 川普：沒開玩笑

美國總統川普三月卅日接受國家廣播公司（ＮＢＣ）專訪，明言不排除尋求第三任並堅稱「絕非開玩笑」，但認為現在「言之過早」。路透同日報導說，這是他考慮突破美國憲法阻礙，好在二○二九年初結束第二任後繼續領導美國所做的最清楚表態。

川普當天上午接受ＮＢＣ電話專訪，談到未來爭取第三任的可能性。他做出至今最直接了當的回應並聲稱「很多人都希望我這麼做」。

川普說，「我的意思是，我基本上告訴他們，我們還有一段很長的路要走。你知道現階段（我第二任的）執政還在初期；我要關注的是當前狀況」。

川普還說「我喜歡工作」，被ＮＢＣ記者追問後終於講出「我不是在開玩笑、我不是在開玩笑」；「不過我現在不會考慮，目前就考慮連任為時過早」。

然而一九五一年通過，而且是共和黨人發起的美國憲法第廿二修正案，將總統任期限制為兩個四年任期，無論是否連續，就像川普本人的情況。對此，ＮＢＣ記者問川普要如何打破憲法的設限，他答道「如你所知，辦法總是有的，有辦法讓你可以這麼做」。

ＮＢＣ記者並舉美國副總統范斯先代表共和黨參選總統，當選後再將白宮寶座讓給川普為例，企圖試探川普的想法。他則說「這只是其中一種方法，還有其他的」，並未詳述任何具體辦法。

美國修憲機制是雙重程序，可由國會或各州發動。若由國會，需在參、眾兩院皆至少有三分之二議員提出修憲案；若由州的層級，則需至少三分之二的州議會提出召集修憲會議。自美國立國以來，憲法廿七個修正案均由國會啟動。

修憲案需經批准程序才能生效成為法律。修憲案在國會或修憲會議成案後，需獲四分之三的州議會或州召開的特別會議批准始能生效。美國史上僅憲法第廿一修正案（廢「禁酒法」）是經各州的特別修憲會議批准。

但考量到共和黨目前控制的州和國會席次，這兩條路看來都有難度。一月川普就任幾天後，田納西州共和黨籍聯邦眾議員奧格茲就提案修憲，讓總統在兩個任期不連續下即可參選第三任。

然而美國波士頓東北大學教授保羅則認為，目前沒有可信的法律依據，能支持川普競選第三任。美國聖母大學教授穆勒表示，一八○四年批准的憲法第十二修正案規定任何在憲法上不符總統資格者，也不能擔任副總統，這代表川普也沒資格再去當別人副手，「我不認為有何怪招能繞過總統任期的限制」，川普談論尋求第三任可能是出於政治考量，想盡可能展現他的權力。

美國開國元勳華盛頓一七九六年立下總統只能做兩任不成文慣例，為大多數後繼者遵循，直至一九四○年被羅斯福打破。民主黨籍的羅斯福在一九三○年代美國經濟大蕭條及二戰時擔任總統，還連當三任，之後又做第四任，一九四五年第四任開始幾個月後病卒於任內。