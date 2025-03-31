快訊

大黑熊偷吃雞捕獲野放再闖雞舍 受困陷阱獲救

美FDA疫苗主管辭職 疫苗、生醫股價重挫

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
美國食品藥物管理局（FDA）生物製劑評估研究中心（CBER）主管馬克斯宣布請辭，消息引發多家疫苗及生醫公司股價大跌，也讓各界擔憂川普政府疫苗立場，或將衝擊相關產業。 路透
美國食品藥物管理局（FDA）生物製劑評估研究中心（CBER）主管馬克斯宣布請辭，消息引發多家疫苗及生醫公司股價大跌，也讓各界擔憂川普政府疫苗立場，或將衝擊相關產業。 路透

美國食品藥物管理局（FDA）生物製劑評估研究中心（CBER）主管馬克斯（Peter Marks）宣布請辭，消息公布後，美國多家疫苗及生醫公司股價應聲大跌，也讓各界擔憂川普政府的反疫苗立場，是否將影響FDA獨立性，並對生技及生醫產業帶來負面衝擊。

莫德納（Moderna）31日早盤股價一度重挫11%，包含Novavax、BioNTech（BNT）以及Sarepta Therapeutics在內的其他疫苗及基因治療廠商，股價也聞聲下挫。

彭博資訊報導，馬克斯是FDA負責疫苗及生物製藥監管的高階主管 。新冠疫情期間，疫苗得以快速獲得批准，馬克斯扮演關鍵角色。他也負責細胞及基因治療等最新治療方法的評估。

馬克斯在辭呈中提到，自己與美國衛生及公共服務部（HHS）部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的意見分歧。甘迺迪長期以來是疫苗批判者。馬克斯寫道：「我願意努力解決部長對疫苗安全及透明度的擔憂」「然而，愈來愈清楚的是，部長渴望的不是真相及透明度，而是對他所散布的錯誤資訊及謊言，卑躬屈膝地提供背書。」

蒙特婁銀行資本市場分析師塞格曼（Evan David Seigerman）表示，這項人事變動對生技及生醫領域來說「相當負面」，因這些領域仰賴FDA的獨立性及在科學上的嚴謹性。

彭博資訊上周報導，一份外流的檔案顯示，川普政府計劃刪減近280億美元全球健康倡議行動經費。其中包含向疫苗聯盟Gavi提供的資金，該聯盟透過推廣疫苗，使數百萬名兒童免於染上致死性疾病。

疫苗 美國

延伸閱讀

政敵被捕引爆土耳其各地抗議 厄多安：在野黨要負責

長者及免疫不全者4／8起 增加接種1劑JN.1 COVID-19疫苗

強化HPV疫苗接種 台大醫：不良事件與疫苗並無直接關聯

要打第3劑才發現 三重男護理師涉擅打HPV疫苗、未通知診所

相關新聞

美股VIX恐慌指數飆高逾10% 川普對等關稅讓市場「剉咧等」

美國總統川普的對等關稅預定4月2日生效，而且眼看他的立場愈來愈強硬，投資人如坐針氈，美股「恐慌指數」VIX在3月31日亞...

川普揚言攻擊伊朗 最高領袖哈米尼誓言「強力」反擊

美國總統川普威脅，如果伊朗在其核計畫的議題上不與華府達成協議，將會遭到轟炸。伊朗最高領袖哈米尼今天警告，伊朗若遭美國攻擊...

馬斯克送百萬美元支票 試圖左右威州最高院法官選舉

世界首富馬斯克（Elon Musk）今天在美國威斯康辛州登台演講，試圖讓保守派法官在4月1日的威州最高法院選舉中勝出，他...

報價差5.5倍…川普想重振造船業 分析：商業領域難與中國競爭

川普總統試圖挑戰中國船舶業的全球主導地位、重振美國造船工業，而他的計畫則是每次中國註冊或建造的貨輪停靠美國港口時，將向其...

加拿大人不爽來美國 業者：遊客大減、美損失20億收入

住在加拿大安大略省的34歲資深軟體研發師特瑞里柏(Craig Treulieb)原本打算今年5月跟妻子到亞利桑納州旅遊，...

諧星罵川普政府如「殺人兇手」 白宮記協晚宴取消表演

白宮記者聯誼會(White House Correspondents' Association，WHCA)原本邀請喜劇演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。