川普：拚第三任 沒開玩笑

川普不排除尋求第三個總統任期的想法，儘管美國憲法第22修正案明文禁止，他聲稱「有辦法」可以這樣做，並強調他「沒在開玩笑」。

川普3月30日接受NBC新聞主持人維爾克（Kristen Welker）電話採訪時表示：「很多人希望我去做。但是我的想法是，我們還有很長的路。我關注當前狀況。」

川普這任結束時會是82歲。他2016年第一次當選美國總統，2020年敗給拜登，2024年再度當選。

當被問及是否有策略能讓他尋求連任時，川普說，「有辦法能做到」。

節目主持人韋爾克提到由副總統范斯在2028年競選，然後川普「接棒」的計畫。川普說，「那是一個方法。但也還有其他方法」。他拒絕詳細說明如何可以合法進行。

美國在1951年批准的憲法第22修正案規定：「任何人當選總統的次數不得超過兩次。」在那之前，美國史上唯一服務超過兩個任期的總統是羅斯福，他於1933年至1945年擔任總統，經歷四個任期。

此後，美國國會於1947年通過第22修正案，並在1951年取得足夠的州批准生效，其中明確禁止總統當選超過兩個任期共八年，規定「任何人不得當選總統超過兩次」，同時載明，任何經選舉擔任總統的人，比如副總統接任，如果當屆任期已超過兩年，未來也不能當選一次以上。