芬蘭總統拔頭籌 邁阿密高球敘促成川普批普亭

歐洲領導人們數月以來急尋機會當面說服川普改變對俄烏及歐美關係的看法，結果出乎意料由芬蘭總統史塔布拔得頭籌，29日在邁阿密與川普打高球談俄烏，隔天川普便罕見開罵「對普亭非常生氣」。

美國總統川普（Donald Trump）29日在他創辦的「真實社群」（Truth Social）貼出與史塔布（Alexander Stubb）打高爾夫球合照，貼文稱讚史塔布的球技，並說他們組隊在川普自家高球俱樂部辦的比賽獲勝。

芬蘭總統府也在同一天發出簡短聲明，表示兩國總統這場非正式聚會包括在川普位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）早餐，打了一輪高爾夫後並共進午餐。

聲明指出，史塔布與川普的話題除了雙邊關係，還有包括烏克蘭在內的當前外交和安全議題。

球敘隔天，川普在美國國家廣播公司新聞網（NBCNews）採訪中說他對俄國總統普亭（Vladimir Putin）「非常生氣、惱火」。川普上任以來幾乎未曾出言批評普亭，政治新聞網站Politico歐洲版今天的報導將川普開罵歸功於史塔布，他當面提醒川普保持警覺，因為普亭並不可信。

史塔布與川普打高球「搶到頭香」，Politico指出這可能與美國聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）有關，葛蘭姆與史塔布定期接觸，也參加了前述球敘。

此外，川普也在前述貼文指出，他與史塔布談話期待強化兩國關係，包括美國迫切需要大量的破冰船。

芬蘭是設計和建造破冰船的佼佼者，有助於川普布局北極的企圖心。

川普上任以來，歐洲便一直熱議和觀察哪位領導人能夠對川普政府發揮影響力，改善惡化中的美歐關係。歐洲國家領導人裡唯一出席川普就職典禮的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）原本備受期待，但她仍未安排到與川普的雙邊會談。

匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）雖然經常公開表達崇拜川普，但他是最常與歐洲聯盟（EU）共識唱反調的邊緣人，難以代表歐洲與美國溝通。

至於歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）兩大歐盟機構領導人，則顯然不受川普重視，至今仍未能與他見面。

這些背景凸顯史塔布飛越大西洋打高球的重要性。不過，Politico也提醒歐洲政治圈別樂觀，經常言談反覆的川普在30日稍晚搭乘空軍一號專機時，又跟隨行媒體記者說，他相信普亭。