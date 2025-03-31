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馬斯克送百萬美元支票 試圖左右威州最高院法官選舉

中央社／ 威斯康辛州綠灣30日綜合外電報導
世界首富馬斯克（Elon Musk）。圖／法新社
世界首富馬斯克（Elon Musk）。圖／法新社

世界首富馬斯克（Elon Musk）今天在美國威斯康辛州登台演講，試圖讓保守派法官在4月1日的威州最高法院選舉中勝出，他甚至還向兩位選民送出100萬美元支票。

法新社報導，威斯康辛州預計4月1日選出該州最高法院一名法官，美國總統川普（Donald Trump）的顧問馬斯克透過發錢和演說，試圖讓這場選舉有利保守派法官薛默（Brad Schimel）。

薛默的對手是自由派的克勞福（Susan Crawford）。由於即將離任的法官是獲民主黨支持，如果薛默勝選，威斯康辛州最高法院將向右派傾斜；若由克勞福勝出，最高法院則將維持自由派傾向。

威斯康辛州是搖擺州，處於民主黨與共和黨的平衡狀態中。馬斯克主張，唯有威州最高法院傾向右派，才能保護支持川普的選區免受「傑利蠑螈」（Gerrymandering）及選舉舞弊影響。傑利蠑螈是指以不公平選區劃分來操縱選舉，使投票結果有利於某方。

川普在去年總統大選贏得威斯康辛州，但明年11月舉行下次國會期中選舉前，威州可能會重新劃定選區。

英國「衛報」（The Guardian）報導，馬斯克指出，如果威斯康辛州最高法院能重劃選區，他們將以不公平方式劃定，並剝奪共和黨在威州的兩個席次。

因此，馬斯克疾呼，4月1日的選舉也是在為由哪黨掌控聯邦眾議院投票；國會兩黨席次差距甚微下，威斯康辛州的席次有望決定誰是多數黨。

馬斯克說：「任一黨控制眾議院…很大程度上就是控制這個國家，進而引導西方文明進程。」

他自掏腰包涉足威斯康辛州最高法院選戰，除了捐款給保守派候選人，他今天也在當地送給兩位選民各1張100萬美元支票。

馬斯克也透過自己成立的「美國政治行動委員會」（America PAC），向簽署請願書反對「激進派法官」的威斯康辛州選民發送100美元。

最高法院 馬斯克

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