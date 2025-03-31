美股VIX恐慌指數飆高逾10% 川普對等關稅讓市場「剉咧等」
美國總統川普的對等關稅預定4月2日生效，而且眼看他的立場愈來愈強硬，投資人如坐針氈，美股「恐慌指數」VIX在3月31日亞洲盤暴衝逾10%，站上逾兩周盤中新高，美股期指也殺低。
用來衡量市場恐慌程度的芝加哥選擇權交易所波動率指數（CBOE VIX），3月31日一度飆升11.36%至24.11，寫3月13日以來盤中最高。VIX過去一個月來已經大漲52%。
VIX用標普500指數的買權與賣權價格，衡量未來30天的預期波動性。VIX高於20時，通常代表波動性處於相對高檔，若VIX升至30，則表示市場陷入恐慌。
川普的對等關稅生效在即，但投資人仍不清楚特定領域的關稅稅率，導致波動性大增。
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