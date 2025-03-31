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川普揚言攻擊伊朗 最高領袖哈米尼誓言「強力」反擊

中央社／ 德黑蘭31日綜合外電報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國總統川普威脅，如果伊朗在其核計畫的議題上不與華府達成協議，將會遭到轟炸。伊朗最高領袖哈米尼今天警告，伊朗若遭美國攻擊，將會強力反擊。

路透社報導，這是德黑蘭拒絕與華府直接談判以來，川普首度就此事表態。他30日告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），美國和伊朗官員正在磋商，但沒有詳細說明。

川普在電話訪談中說：「若他們不達成協議，會有轟炸…會是他們以前不曾見過的那種轟炸。」

哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天發表演說表示，「他們威脅要造成傷害」，他指的是美國揚言攻擊。他還說：「一旦真的這麼做，他們必定會遭到強力反擊。」

川普3月初透露，已致函哈米尼，要求就核協議展開談判，並警告如果拒絕，美方可能採取軍事行動。伊朗27日回應，拒絕在壓力下直接談判。

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