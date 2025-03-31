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川普第2任期首度出訪 美媒：擬5月中訪沙烏地

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國媒體Axios今天引述兩名美國官員和一名了解總統行程的消息人士報導，美國總統川普計劃於5月中旬訪問沙烏地阿拉伯，這是他第2任期的首次出訪。

路透社報導，沙烏地阿拉伯在美國外交政策扮演日益重要的角色。在川普尋求俄烏停火之際，沙國主辦了美國、俄羅斯和烏克蘭之間的會談，而白宮也將沙國列為「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）的可能參與者。

川普本月稍早表示，他首次出訪可能前往沙烏地阿拉伯，為的是達成一項讓利雅德對美國經濟投資超過1兆美元，包括購買軍事裝備的協議。

他3月6日表示，可能會在接下來的一個半月內前往沙國。他還指出，他第一任期的首次海外訪問，就是在2017年前往利雅德，宣布沙烏地阿拉伯當時估計價值3500億美元的投資。

Axios根據知情人士報導，美沙高級官員最近幾週討論了這次可能的訪問，其中包括在烏克蘭戰爭會談期間進行的討論。

根據報導，消息人士表示，雙方曾討論出4月28日為可能的訪問日期，後來又把日期往後延。官員和知情人士表示，川普目前的計畫是在5月中旬訪問沙烏地阿拉伯。

白宮尚未回覆記者詢問。

川普上週矢言會有更多國家加入「亞伯拉罕協議」，這是在他第一任期時，他的政府促成以色列和一些波斯灣國家談判達成的一系列正常化協議。

川普表示，有更多國家希望加入這項協議。儘管白宮將沙國列為這項協議的潛在參與者，但沙國因加薩戰爭而對以色列心存疑慮。

川普 沙烏地阿拉伯 美國

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