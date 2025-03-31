聽新聞
0:00 / 0:00
川普警告澤倫斯基別想退出礦產協議 否則有麻煩
美國總統川普今天警告烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy），若在簽署礦權協議上變卦，將會遇到「大麻煩」。
綜合法新社和路透社報導，川普正試圖在烏克蘭與入侵者俄羅斯之間促成停火，並敦促澤倫斯基簽署協議來放行美國企業取得烏國稀土金屬。
他在總統專機空軍一號（Air Force One）向媒體表示：「我看他正在試圖退出稀土協議，他要是這麼做，他會遇到很大的麻煩，很大很大的麻煩。」
川普還說，澤倫斯基「希望成為北大西洋公約組織（NATO）成員，但他永遠當不了北約一員。他明白這一點」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言