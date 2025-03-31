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川普警告澤倫斯基別想退出礦產協議 否則有麻煩

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社

美國總統川普今天警告烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy），若在簽署礦權協議上變卦，將會遇到「大麻煩」。

綜合法新社和路透社報導，川普正試圖在烏克蘭與入侵者俄羅斯之間促成停火，並敦促澤倫斯基簽署協議來放行美國企業取得烏國稀土金屬。

他在總統專機空軍一號（Air Force One）向媒體表示：「我看他正在試圖退出稀土協議，他要是這麼做，他會遇到很大的麻煩，很大很大的麻煩。」

川普還說，澤倫斯基「希望成為北大西洋公約組織（NATO）成員，但他永遠當不了北約一員。他明白這一點」。

川普 澤倫斯基 美國

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