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川普稱有辦法第3任 專家：修憲門檻極高幾無可能

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，尋求第3個總統任期「不是在開玩笑」。然而專家認為，修憲變更總統任期限制的程序極為嚴苛，考量到共和黨目前控制的州和國會席次，似無可行性。

川普今天接受國家廣播公司新聞網（NBC News）訪談，被要求就尋求再做一任提出澄清時答稱「我不是在開玩笑」，還說「有辦法可以做到這點」。

現年78歲的川普曾暗示自己也許能不只做兩屆，但今天的訪談堪稱是截至目前他對實現此目標最具體的一回。

綜合法新社與華盛頓郵報指出，美國憲法第22修正案是由共和黨發起並於1951年通過，當初是為處理小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）當4任總統一事。第22修正案規定，不管是否連續，美國總統任期限制為兩個4年。川普尋求第3任有違憲之虞。

美國修憲機制是一套雙重程序，修憲可由國會發起，也可以由各州發起。

如果是由國會發起修憲，需在參、眾兩院都至少得有2/3的議員提出修憲案；若由州層級發動，則必須由至少2/3的州議會提出修憲會議。到目前為止，美國憲法27個修正案都是由國會所啟動。

修憲案需經批准程序才能生效成為法律。修憲案在國會或者修憲會議成案後，需獲3/4的州議會或州所召開的特別會議批准，才能生效。美國歷史上只有憲法第21修正案（廢除禁酒法）是經各州的特別修憲會議批准。

考量到目前共和黨控制的州和國會席次，兩條路線似乎都不太可行。

今年1月底在川普就職幾天後，田納西州共和黨聯邦眾議員奧格茲（Andy Ogles）就提案修憲，允許美國總統若兩個任期不連續的情況下可參選第3次。

美聯社報導，波士頓東北大學（NortheasternUniversity）憲法學教授保羅（Jeremy Paul）認為，「沒有可信的法律依據支持川普競選第3個任期」。

聖母大學選舉法教授穆勒（Derek Muller）指出，1804年批准的第12修正案規定「任何在憲法上不符總統資格者，也不能擔任副總統」這意味川普也沒有資格再去當他人副手。

穆勒說：「我不認為有什麼『奇怪伎倆』能繞過總統任期限制。」

他認為，川普談論尋求第3任期是出於政治因素，想「盡可能展現他的力量」。

路透社報導，美國開國元勳喬治．華盛頓（GeorgeWashington）於1796年樹立總統兩任的不成文慣例，後在140多年間為大多數後繼者所遵守，直到1940年被小羅斯福打破。

民主黨籍的小羅斯福在1930年代美國經濟大蕭條和二戰期間擔任總統，他違背傳統連當3屆，之後又贏得第4任，但於1945年第4任就職幾個月後因病去世。

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