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墮胎後劇痛！驚見「一半胎兒殘留」及子宮破洞 婦怒告醫生索償

香港01／ 撰文：夏洛特
美國1名婦女接受墮胎手術後，疑因醫生失誤，令她子宮穿孔，且體內尚有胎兒部份殘肢。 示意圖／ingimage
美國1名婦女接受墮胎手術後，疑因醫生失誤，令她子宮穿孔，且體內尚有胎兒部份殘肢。 示意圖／ingimage

醫療疏忽事件一宗也嫌多！美國1名婦女於伊利諾伊州的診所進行墮胎手術，術後持續出現劇烈腹痛，多次致電診所求助不果，遂前往醫院檢查。

結果卻發現負責墮胎的醫生出現失誤，不但令她子宮穿孔，且墮胎手術「只墮了一半」，尚有胎兒部份殘肢及組織遺留女子體內，需再次進行手術治療。女子事後起訴涉事診所及醫生，索償5萬美元（約167萬新台幣）。

多次因劇烈腹痛致電診所查詢

綜合外媒報導，女事主是美國印第安納州1名4孩之母，她於2023年4月懷孕22周時，選擇跨州進行墮胎手術。當時她前往了伊利諾伊州的診所接受墮胎手術，但主刀醫生雷辛格金德爾（Keith Reisinger-Kindle）卻並未發現已造成事主子宮穿孔，使她面臨大出血、敗血症及不孕的風險，也沒有留意術後仍有胎兒殘肢遺留，反而簽署文件指「（被取出的）受孕產物經過目視檢查，確認是完整的」。

女子術後因持續劇痛而多次致電診所詢問，但醫生只是建議她服用非處方止痛藥及瀉藥。直到2日後女子因腹痛難忍及痙攣感再次求助，卻被告知應該灌腸及去急症室。

檢查發現殘留胎兒腿部和部份手臂

女子及後前往居住地印第安納州的急症室求醫，檢查時發現胎兒腿部和部份手臂仍殘留體內，甚至有部份組織沾黏到腸道上，需立即進行手術。負責操刀的的外科醫生指自己從醫30年從未遇過如此糟糕的案例，並表示女子子宮的破洞有約50美分硬幣的大小（直徑約3厘米）。

女子怒告醫生索償167萬

女子今年3月入稟法院，以醫療疏忽為由向涉事診所及醫生提出訴訟，要求對方賠償5萬美元（約167萬新台幣）。她的代表律師克雷格（Richard Craig）指出，雖然是事主決定進行墮胎手術，但「我認為沒有人會選擇留下一半的孩子，這是一起令人毛骨悚然的事件」。起訴文件中亦包含婦產科醫生的醫療報告，報告指如果雷辛格金德爾醫生「對遺體進行充分檢查，應可明顯發現胎兒器官殘留」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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