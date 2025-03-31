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川普說對普丁非常生氣 威脅對所有俄油加徵二級關稅

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普表示，如果俄羅斯總統普丁拒絕與烏克蘭停火，他考慮對俄羅斯石油實施「二級關稅」，但川普稍後表示，他不認為普丁將會「食言」。

NBC引述周日對川普的電話採訪報導，川普對於普丁質疑烏克蘭總統澤倫斯基做為談判方的正當性感到「惱火」和「非常生氣」。但川普稍後提出普丁不至於食言的說法，顯然是要緩和他稍早的批評。

川普在空軍一號上對記者表示：「我對於他過去一兩天有關澤倫斯基的說法感到某種失望，因為他認為澤倫斯基式不可信的。他勢必得和他（澤倫斯基）達成協議，無論是喜不喜歡他。因此我對那感到不滿，但我認為他將會有好作為。」

川普稍早在接受NBC訪談時，曾表示如果普丁不能達成停火協議，而且如果是俄羅斯的錯的話，「我將對俄羅斯實施二級制裁」。不過，川普稍後又向記者表示，「我當然不會想對俄羅斯實施二級關稅」。

俄羅斯是全球三大生產國之一，這代表如果對採購俄羅斯石油實施懲罰，將對石油市場產生重大影響，而且任何供應受擾都可能增添通膨壓力。

在俄烏戰爭爆發後，印度和中國大陸已經成為俄羅斯石油的主要買家；若美國再對俄油實施制裁，中印尤其面臨壓力。

布蘭特原油5月期貨價格31日盤中下跌0.48%，報每桶73.28美元；西德州原油5月期貨跌0.4%，報每桶69.07美元。

川普稍早向NBC談到對俄羅斯石油實施「二級關稅」時表示，「那代表如果你從俄羅斯購買原油，你就不能和美國做生意…將會對所有、所有石油實施25%關稅，對所有石油實施25%至50%的關稅」。

同時間，川普繼續對澤倫斯基施壓，希望他同意讓美國能使用烏克蘭的天然資源。川普表示：「他正試圖退出稀土協議，而他如果那麼做，他將會有一些麻煩，大的、大麻煩。」「如果他尋求重談協議，他將會有大麻煩。」

美國上周表示，俄烏已經達成黑海停火協議，為川普推動終結戰爭的新一階段，此前雙方接受停止對能源設施攻擊30天的協議。

雖然烏克蘭表示，會立即觀察停火，但俄羅斯要求要移除對俄羅斯農業銀行（RSHB）與其他金融機構的制裁措施，包括涉及糧食和肥料外國貿易的制裁措施。

俄羅斯原油出口在3月攀升至五個月高點，而美國對俄羅斯油輪船隊的制裁也出現放緩跡象。

瑞銀商品分析師斯塔諾沃表示，考量到交易量，川普的威脅應該會導致價格出現更強烈回應，「不過迄今沒有供應受擾，只是威脅，而且在過去，只有出現真正的干擾，價格才會持續走高。」

俄羅斯 川普 美國

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