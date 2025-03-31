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TikTok出售期限逼近 川普：會在4月5日前敲定

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
中國企業字節跳動旗下短影音平台TikTok的logo。路透
中國企業字節跳動旗下短影音平台TikTok的logo。路透

美國總統川普今天表示，中國公司字節跳動（ByteDance）出售短影音平台TikTok的協議，將會在4月5日期限前敲定。

路透社報導，川普在1月設定最後期限，要求字節跳動須在4月5日前找到一家收購TikTok的非中國買家，否則將面臨美國以國安為由的禁令。根據2024年通過的法律，這項禁令原定於2025年1月生效。

川普今晚在總統專機空軍一號（Air Force One）對媒體說：「我們有很多潛在買家…對TikTok非常感興趣。」他又說：「我希望TikTok能繼續存在。」

短影音平台TikTok廣受歡迎，有1.7億美國人在使用。自去年美國兩黨壓倒性支持通過一項法律，要求字節跳動在今年1月19日前出售TikTok以來，這款應用程式的未來命運一直懸而未決。

美國最高法院裁定維持禁令後，TikTok今年1月曾短暫關閉，但在川普就任總統幾天後，又重新恢復營運。

川普並迅速簽署行政命令，將法律執行日期推遲至4月5日，以讓他有時間促成交易。

TikTok 川普 美國

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