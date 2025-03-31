普丁特使：俄美就共同勘探稀土金屬展開協商
俄羅斯國際經濟與投資合作特使接受「消息報」今天出刊的採訪表示，莫斯科與華府已針對共同勘探俄國稀土金屬等計畫展開會談。
路透社報導，德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）是俄羅斯國際經濟與投資合作特使，也是俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund）執行長。他向「消息報」（Izvestia）表示：「稀土金屬是合作的重要領域，當然，我們已經開始討論各種稀土金屬及（其他）在俄羅斯的計畫。」
繼美國與烏克蘭協商礦產協議草案，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）也向美提出，雙方未來在一套經濟協議下，共同勘探俄國的稀土金屬礦藏。
德米崔耶夫表示部分企業已對相關計畫展現出興趣，但未透露企業名稱或進一步細節。
根據「消息報」報導，這項合作計畫有可能於4月中旬在沙烏地阿拉伯登場的下一輪俄美會談再進一步討論。
稀土是全球高科技產業至關重要的戰略物資。美國總統川普為了對抗中國在這個領域的主導地位，動作頻頻，使得稀土等關鍵金屬近幾個月來備受全球關注。
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