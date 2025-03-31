格陵蘭新總理：我們自己決定未來 美國得不到
針對美國總統川普意圖掌控格陵蘭，格陵蘭新任總理尼爾森今天在臉書發文表示，美國不會得到這個位在北極圈內、面積廣大的島嶼。
法新社報導，尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）發文表示：「川普總統說美國將會得到格陵蘭。容我把話講清楚：美國不會得到格陵蘭。我們不屬於任何其他人。我們決定自己的未來。」
川普昨天告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），他「絕對」曾就併吞這個丹麥半自治領土一事進行實質討論。
根據國家廣播公司，他說：「我們將會得到格陵蘭。沒錯，百分之百。」
美國副總統范斯（J.D. Vance）28日訪問格陵蘭北部一處美軍基地時指責丹麥在保護格陵蘭安全方面做得不好，並暗示美國更能保護這個戰略要島。
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