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川普表示「有辦法」尋求第三任期 強調「沒在開玩笑」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普表示「有辦法」尋求第三任期。歐新社
美國總統川普表示「有辦法」尋求第三任期。歐新社

川普周日不排除尋求第三個總統任期的想法，儘管美國憲法第22修正案明文禁止，他聲稱「有辦法」可以這樣做，並強調他「沒在開玩笑」。

川普周日接受國家廣播公司（NBC）新聞電話採訪時表示：「很多人希望我去做。但是⋯⋯我的想法是，我們還有很長的路。我關注當前狀況。」

當被問及是否有策略能讓他尋求連任時，川普說，「有辦法能做到」。節目主持人韋爾克提到由副總統范斯在2028年競選，然後川普「接棒」的計畫。川普說，「那是一個方法。但也還有其他方法」。他拒絕詳細說明如何可以合法進行。

美國在1951年批准的憲法第22修正案規定：「任何人當選總統的次數不得超過兩次。」在那之前，小羅斯福1944年贏得第四任期。

川普這任結束時會是82歲。他2016年第一次當選美國總統，2020年敗給拜登，2024年再度當選。

川普 憲法 美國

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