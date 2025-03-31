受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，針對尋求第3個總統任期一事，「我不是在開玩笑」。這是他考慮突破憲法阻礙，以於2029年初結束第2個任期後繼續領導美國所作最明確表態。

路透社報導，川普1月20日就任沒有連續的第2個總統任期後，曾針對尋求第3個任期作出含糊暗示，今天則在國家廣播公司新聞網（NBC News）電話訪談中對此予以直接回應。

他被要求就尋求再做一任的談話提出澄清時回答，「不，我不是在開玩笑、我不是在開玩笑」。但他表示，「現在思考此事實在是為時尚早」。

川普說：「如你所知，辦法是有的、有辦法讓你可以這樣做。」但他拒絕詳述任何具體辦法。

根據美國憲法第22修正案，不管是否連續，總統任期限制為兩個4年任期。

川普 憲法 美國

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