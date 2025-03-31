炒掉沃茲？傳川普多方詢問

白宮國安顧問沃茲建立涉及作戰計畫的Signal群組並誤加美媒總編入群引發爭議。紐約時報廿九日報導，知情人士指稱美國總統川普私下一直詢問政府內外人士是否應炒掉沃茲。

幾位知情人士說，川普告訴盟友他雖不滿媒體報導，但不想表現出像是屈服於報導壓力而開除沃茲，更不願在他第二任開始沒幾天就炒掉自己的高官。

廿五日、即美國「大西洋月刊」總編戈德堡爆料他意外被加進前述Signal群組的第二天，川普稱讚沃茲是好人，沒什麼可道歉。但廿六日晚間，川普召集副總統范斯、白宮幕僚長威爾斯、白宮人事辦公室主任戈爾及川普的中東特使威科夫等人討論是否繼續挺沃茲。廿七日晚間，川普將沃茲叫到白宮橢圓辦公室。

三位知情人士說，隔天早上川普向周圍的人暗示願續挺沃茲。知情人士透露川普真正介意的似乎不是沃茲在未加密的商業應用程式上討論軍事計畫，而是沃茲可能與戈德堡有什麼關係，而戈德堡是川普討厭的華府記者。沃茲否認兩人熟識或曾見面交流，但二○二一年法國駐美大使館活動中的照片卻顯示沃、戈兩人並肩站在一起。

甚至在這次Signal事件前，沃茲地位就已不穩。川普一些顧問認為他立場太強硬。幾位知情人士透露沃茲與范斯、威爾斯在討論政策時出現分歧，尤其在伊朗問題。