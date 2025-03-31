佛州補選 考驗川普支持度

美國佛羅里達州4月1日將舉行特別選舉，選出兩名眾議員來接替共和黨的蓋茨（Matt Gaetz）及沃茲（Michael Waltz），「川普2.0」政策即將首度面臨選民投票的重大考驗。

即將舉行選舉的是佛州國會第一選區及第六選區，其中第一選區由共和黨的帕卓尼斯出戰民主黨的瓦麗蒙特，第六選區由共和黨的范恩（Randy Fine）對上民主黨的韋爾（Josh Weil）。第一選區原本選出的眾議員蓋茨獲川普提名出任司法部長後立即辭職，後來因捲入醜聞而退出提名，第六選區選出的沃茲則已出任國家安全顧問。

這兩個選區都是共和黨票倉，沃茲去年11月得票率領先對手逾30個百分點。但川普民調專家法布里齊奧（Tony Fabrizio）近期調查顯示，范恩支持率落後韋爾3個百分點。民主黨候選人募款熱絡，也象徵選戰會比五個月前的上一場選舉激烈。

美國選民心態目前撲朔迷離，儘管川普支持率高於第一任期同一時間點表現，經濟數據卻持續顯露疲態，例如上周五出爐的新數據就顯示消費者信心惡化。川普雖然宣揚美國經濟未來將一片繁榮，卻拒絕排除落實政策期間經濟將陷入衰退的可能性。

共和黨籍紐約州眾議員史黛芬妮克（Elise Stefanik）原定最快本周出任美國駐聯合國大使，但川普上周突然撤銷提名，理由是不想承擔丟掉一席的風險。