「威力球」開出今年最高額頭獎！美國加州幸運兒一人獨得175億

美國樂透「威力球」（Powerball）今晚開出頭獎，由加州一名幸運兒獨得估計5億2700萬美元（約新台幣175億元）的彩金。這也是威力球今年開出的最高額頭獎。

「紐約郵報」（New York Post）報導，本期頭獎號碼為7、11、21、53、61，紅球2號。

加州彩券局宣布，頭獎中獎彩券是在安那罕（Anaheim）北歐幾里德街（North Euclid Street）的7-Eleven超商售出。得知開出頭獎，店員們欣喜若狂。

頭獎中獎機率為2億9220萬1338分之一，得主身分尚未公開，這名幸運兒可選擇分30年領取全額獎金，或是一次領回2億4380萬美元。

威力球上次開出頭獎是在今年1月18日，得主是79歲的俄勒岡州（Oregon）居民沙菲（Abbas Shafii），那次頭獎彩金為3億2850萬美元，沙菲選擇一次領走1億4640萬美元。