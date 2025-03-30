不用老師教、還能上史丹佛？這學校導入AI 學生成績竟衝進全美前2%

摘要 1.美國德州Alpha學校導入「AI導師」模式，學生透過AI系統學習數學、科學等核心課程，學習進度與內容依個人需求即時調整，成績進步速度為傳統學校的2.4～2.6倍。 2.Alpha學生標準化測驗躋身全美前2%，畢業生更進入史丹佛等名校。校方計畫將AI教學模式推向公立體系，挑戰傳統教育模式。

位在美國德州的Alpha學校，自從近兩年導入「AI導師」以後，學生測驗成績一飛沖天，躋身全美前2％。

《富比世》（Forbes）指出，Alpha學校代表和傳統教育截然不同的模式。學生上午會花2小時，透過系統學習數學、閱讀、科學、社會科學等核心科目，而非聽老師講課。AI系統會即時評估學生的學習成效，識別盲點，確保學生完全掌握課程內容後，才會往下一階段前進。

老師在過程中不再負責講課、評分，而是「指導者」（guides），激勵並幫助學生保持學習動力和進度。若學生遇到困難，老師也不是直接解答，而是推薦更多音訊、視覺輔助功能的程式，讓學生自行探索。

到了下午，學生則投入「熱情專案」（passion projects），參與各種工作坊、協作專案，包括公共演講、領導力、創業學、財務素養、團隊合作等傳統課表上不會出現的實用技能。

Alpha學校高年級生克莉絲汀（Elle Kristine）向《福斯新聞》（Fox News）表示，很多在傳統學校上課的朋友，每天在校、放學後都在做大量作業，把所有時間都花在課業上，「壓力超大，甚至可說是痛苦不堪。」反觀AI導師引領的創新學習方式，讓她更有時間發展個人興趣。

AI驅動「超速學習法」

學生進步速度是傳統學校2.6倍！

《富比世》舉美國教育心理學家史丹利（Julian Stanley）的「加速學習」理論分析，學生應該避免重複學習已掌握的知識，但傳統課堂中，老師必須顧及整體進度，難以平衡不同程度學生需求，而AI驅動的學習方法，則能根據個別學生的需求，調整內容與速度。

「學生學習速度變快，成效也更好。」Alpha學校聯合創辦人普萊斯（Mackenzie Price）表示，該校第一屆畢業生已進入史丹佛大學等頂尖學府就讀，在校學生參加標準化測試（NWEA MAP）表現也很突出，平均學業成績進步速度是傳統學校學生的2.4～2.6倍。

只不過，身為私立學校，Alpha學校每年學費要價2萬5000美元至4萬美元（約合新台幣83萬至133萬元），自然使「AI導師」被貼上菁英教育標籤。

普萊斯澄清，在校學生很多都得到財政支持。鄰近太空技術公司SpaceX火箭發射場的布朗斯維爾（Brownsville）分校，一半學生是SpaceX員工子女，另一半則是當地低收入戶，不是學費全免，就是只繳了極低學費入學。

當地不少學生都以西班牙語為母語，透過AI導師，課程內容得以即時翻譯。普萊斯強調，這有助他們在學習其他學科的同時提升英語能力。

下一步，普萊斯將把這套模式帶進公立體系，從亞利桑那州開始，逐步推廣至其他州。《富比世》認為，如果這套模式能成功推廣，並維持高品質，可能會為教育體系帶來重大變革，但能否取代傳統學校角色，或只是一種只限少數人的菁英教育模式，猶待時間驗證。

資料來源：Fox news、Forbes、Government Technology、Axios

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《原文「不用老師教、還能上史丹佛」？這學校做了什麼，竟讓學生成績衝進全美前2%》