班機撞上違規施放風箏！聯合航空降落華府機場傳意外 所幸無礙

聯合航空一架從美國德州休士頓起飛的班機今天在華府雷根國家機場降落時，似乎撞上一個風箏，所幸全員平安無事。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，根據管制塔台錄音，機師通報礫石角公園（Gravelly Point Park）上空有風箏，「距離地面約100英尺（約30.48公尺），看起來剛好就在班機飛行路線上」。

這座公園位於維吉尼亞州一側的波多馬克河（Potomac River）河畔，緊鄰機場跑道。由於距離飛機降落地點太近，那裡禁止放風箏。

根據聯合航空（United Airlines）說法，這架編號654的波音737客機載有126位乘客及5名機組員，於美東時間下午4時（台灣時間30日凌晨4時）左右平安降落，「經過檢查，飛機並無損傷」。

華盛頓特區的WUSA9電視台報導，公園內也有目擊者看到飛機撞上風箏。

曾任空服員的歐克斯（Dylan Oakes）說道：「有個風箏看起來飛太高了，原本還以為可能只是我們站的角度問題，沒想到飛機愈飛愈近，然後就跟風箏相撞了。」

雷根國家機場（Reagan National Airport）發言人在聲明中表示，沒有人被指控犯罪，員警已將風箏還給物主。