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川普將徵汽車關稅 業者、民眾都叫苦

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

美國自4月2日起將對全球汽車徵收25%關稅，汽車價格恐再漲至少5%！近來外媒報導指出，美國境內許多汽車廠商與消費者對於關稅都感到相當憂心，尤其美國因大眾運輸不發達，92%民眾有自駕車，加上美國許多汽車零組件需透過加拿大與墨西哥的產業鏈，影響很大。也有汽車廠宣布對美投資計畫，以避開關稅。

韓國車廠赴美投資

根據《英國廣播公司》報導，美國總統川普近來宣告，要對全球加徵汽車、農產品等關稅，其中汽車將加徵25%。馬里蘭州的汽車廠商胡賽尼表示，一台原價1.3萬美元（約新台幣43萬）的車，恐因川普的關稅要變成賣1.45萬美元（約48萬新台幣），接下來幾周價格就會陸續上升。

有民眾受訪表示，原本就有打算存錢買車，但因為關稅的關係，可能還要再等等；另外有車商希望可以在關稅加徵前多成交一些訂單；雖然多數國家與美國國內廠商對於關稅政策感到焦慮，但也有廠商配合川普赴美投資，例如韓國的現代汽車就宣布，將投資210億美元於路易斯安那州興建鋼鐵廠。

活塞被課高額關稅

福特與通用等美國廠商則擔心汽車價格上漲，以美國汽車的引擎活塞為例，雖然鋁粉是從田納西州生產，但接續的生產鏈是在賓州做成鋁條、出口到加拿大塑形，然後再出口到墨西哥進行組裝，最後才是到密西根州進行整車組裝，而在進口到美國時，就將面臨高額關稅。

2024年美國貿易總署統計，若對全球施加25%關稅，進口產品量將會縮減75%，讓美國物價平均上漲5%。

川普廣宣貿易戰

NBC新聞網》提到，川普上台後力推讓製造業重回美國，除了對加拿大、墨西哥與中國課徵關稅外，也將對全球汽車、農產品課徵關稅，還宣布將對美徵收高關稅的前15%「骯髒15國」課徵對等關稅等，全球都在密切關注川普政府的作為。

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加拿大 川普 美國

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