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澳洲總理：將與川普一對一討論關稅

中央社／ 雪梨30日綜合外電報導

針對華府當局即將於4月2日宣布對貿易夥伴徵收新關稅，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，他預期與美國總統川普就關稅問題進行一對一討論。

路透社報導，華府即將在它所謂的4月2日「解放日」（liberation day）公布對等關稅，澳洲各界普遍擔心他們將在川普這場日益激烈的全球貿易戰中受到衝擊。畢竟，川普本月徵收鋼鐵和鋁關稅的措施，就影響了澳洲出口。

艾班尼斯今天在澳洲5月3日大選選前的造勢活動中說，美國4月2日宣布新一波關稅之前，他的政府已和華府官員就關稅問題進行「非常具建設性的」洽談。

根據澳洲廣播公司（ABC）播出的片段，艾班尼斯從坎培拉（Canberra）被問到是否有可能與川普就關稅問題交談時說：「我們將進行一對一的討論」。

澳洲5月大選的一大關鍵議題是：工黨（LaborParty）的艾班尼斯和自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National coalition）的達頓（Peter Dutton）之間，誰是因應澳美關係的最佳人選？

艾班尼先前表示，他的中間偏左派的工黨政府「每天都與川普政府就關稅問題洽談」；並說他本人兩度與美國總統通話；同時，美澳的防長和外長先前也有會談。

在民調中，執政工黨與在野的自由黨/國家黨聯盟支持率難分軒輊。

川普 澳洲 艾班尼斯

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