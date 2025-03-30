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美對等關稅將臨 中國官媒稱北京必將反制

中央社／ 台北30日電

美國川普政府宣布將於4月2日針對貿易順差經濟體加徵「對等關稅」，其中預計包括中國。中國官媒央視旗下新媒體表示，美國若執意損害中國利益，中方必將堅決反制。

新上任的美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）27日與中國國務院副總理何立峰進行視訊通話，針對中美經濟及貿易關係交換意見。

外電報導，葛里爾對中國不公平及反競爭行為的貿易政策表達嚴正關切；中國官媒新華社則說中方在通話中針對美國以芬太尼為由對中國加徵關稅、有關301調查以及擬頒布對等關稅等表達嚴正關切。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」日前引述中國商務部研究院分析，中方此前兩次反制分別在2月4日及本月4日，選取能源、農產品等美國對中國市場依賴度較高的領域「精準打擊」，美方若執意用對等關稅損害中方利益，中方必將堅決反制。

中國商務部研究院學位委員會委員白明表示，在美國總統川普的第一任期中，關稅更多是作為對中國「戰略競爭」的工具，當時關稅政策比較「單點」針對中國商品，而川普本任期關稅已成為美國政府處理「國家間利益關係的通用籌碼」。

白明指出，這種「籌碼」總體可分為3類：首先是針對加拿大、墨西哥、中國等特定國家的關稅；第二是針對汽車、鋼鐵等特定行業的關稅；第三是對其他全球貿易順差國徵收的關稅，也就是所謂的「對等」關稅，徵收對象是一些對美國有貿易順差的經濟體。

白明表示，川普正試圖將關稅織成一張橫縱交錯的「網」，目的是不讓任何國家在經貿領域「占美國的便宜」，但是美方所謂的追求「對等」存在許多主觀臆測，例如美方所稱與中國的貿易逆差其實來自美國高消費、低儲蓄的經濟結構；而美國在貨物貿易對中國是逆差，但在服務貿易方面則是順差。

此外，白明說，美國對中國實行出口管制，限制許多高技術、高附加值產品出口中國，美方政策扭曲了雙方原本相對互補的貿易結構，「中國想買美國的東西都買不了，自然會有逆差」。

川普 美國

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