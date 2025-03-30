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范斯偕妻子訪格陵蘭遭冷待 英媒：沒有當地人願意與他們交流
美國副總統范斯（JD Vance）與妻子烏莎（Usha Vance）3月28日訪問格陵蘭（Greenland）。英國媒體引述丹麥媒體報導，美國官員曾嘗試挨家挨戶邀請當地民眾與烏莎進行交流，但卻遭到拒絕。從網上的影片可見，范斯在美軍基地抱怨「當地氣候太冷」（cold as shxt）。范斯夫婦最後取消了在當地的大部份行程，只是在美軍的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）逗留3小時就匆匆結束這趟訪問。
英國《獨立報》引述丹麥TV-2報導，在范斯夫婦展開行程前，美國政府的代表在格陵蘭首府努克（Nuuk）挨家挨戶敲門，嘗試詢問居民是否有興趣接待副總統夫人烏莎。丹麥電視台的記者表示，美方人員不斷被當地民眾拒絕。
據報導，烏莎原定計劃在當地參加一場狗拉雪橇比賽，她在Instagram上分享一段影片，表示她「正在和孩子們一起閱讀有關比賽的所有信息」，並「期待與島上的居民見面」。
棒導指，這項安排最終未能實現。范斯與妻子烏莎只是在美軍的皮圖菲克太空基地停留3小時就匆匆結束他們的格陵蘭訪問。
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文章授權轉載自《香港01》
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