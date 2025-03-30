川普關美國之音 聯邦法官暫擋

美國聯邦法官就美國之音（ＶＯＡ）員工及其工會和「無國界記者組織」，在紐約聯邦法院提起的訴訟發出臨時限制令，暫時擋住川普政府要關閉ＶＯＡ廣播網的計畫。

紐約的聯邦地區法官奧特肯表示，「看來（川普政府）他們的做法是先用大錘砸了ＶＯＡ，讓它死掉、關閉，再讓法院來收拾殘局。這是武斷又草率的做法」；「有證據顯示更可能的情況是，行政部門其實已關閉一個由國會立法確認存在的機構」。

對此，代表ＶＯＡ的律師事務所宣稱，這是美國新聞自由及憲法第一修正案的「決定性勝利」。無國界記者組織美國辦事處主任韋默斯也呼籲川普政府立即解凍美國之音資金，並立即讓全體員工復職。

紐約時報專欄作家袁莉同日以「關閉美國之音，川普為中國帶來戰略勝利」為題，指稱川普解散美國之音並停止對自由亞洲電台（ＲＦＡ）撥款，是使「親者痛，仇者快」的決定。聲稱曾在中國大陸文革時期遭迫害的美國史丹福大學學者許成鋼也認為，冷戰結束的部分原因，是東歐國家的歐洲人思想出現轉變，「沒有比傳播思想更價廉的事了」。

另外，美國國務院廿八日通知國會將關閉美國國際開發署（ＵＳＡＩＤ）。國務卿魯比歐對此指稱，該署已偏離原本任務，未來將重新定位美國對外援助，以符合美國及其人民的最佳利益。

美國總統川普一月回任後，就下令凍結美國全部對外援助，並審查援助項目是否符合川普政府政策。魯比歐二月重申，國務院和其他相關單位將與國會及相關委員會協商，以重組或整編該署部分局處單位與組織。掌管政府效率部的美國科技富豪馬斯克也早就提到關閉該署勢在必行。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿八日報導，國務院已告知國會將在七月一日前重組該署，將其部分業務納入該院，並取消該署不符合川普政府優先要務的功能。國務院發言人布魯斯聲稱，這是重組的過程，一定會有混亂，但該院矢言讓該署拯救生命的項目可持續運作。

布魯斯宣稱，該署資金雖遭削減，但「我們執行這些職責的能力未受影響；ＵＳＡＩＤ保有一支救災專家團隊，可做出應變，該團隊能在災難發生後提供食物和安全飲用水等必要的立即救援，以搶救生命」。

然而該署前高官查爾斯說，此一體系正陷入一片混亂，缺乏足夠人力及資源，難以盡快從緬甸傾倒的建築物中搶救出倖存者。