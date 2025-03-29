「新聞自由的勝利」川普揮刀砍美國之音 聯邦法官出手阻止

（德國之聲中文網）一名聯邦法官在周五（3月28日）作出裁決，阻止川普政府解散美國之音（VOA）的行動，稱此為「典型的武斷和反復無常的決策」。

法官奧特肯（James Paul Oetken）發布了一項臨時禁令，禁止美國全球媒體署對美國之音雇員或承包商「採取任何進一步措施解雇、裁員、停職或無薪休假」。這些大約1200名員工在兩周前因川普下令削減資金而被暫停工作。

此外，該裁決還禁止關閉美國之音任何辦公室或要求海外員工返回美國。

裁決阻止了美國全球媒體署終止它對其他媒體機構的資助。這些機構包括自由歐洲電台/自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）、自由亞洲電台（Radio Free Asia）和自由阿富汗電台（Radio Free Afghanistan）。該機構在周四表示，在華盛頓特區的一名法官下令恢復資金後，它已重新向自由歐洲電台提供資金。

「這是新聞自由和第一修正案的決定性勝利。同時，它也是對川普政府『完全無視民主原則』的嚴厲批評。」原告律師塞利（Andrew G. Celli Jr）表示。

此訴訟由美國之音員工、工會以及言論自由倡導組織無國界記者（RSF）提起。他們指控關閉美國之音侵犯了員工受憲法第一修正案保護的言論自由權利。

「我們非常高興法官同意阻止政府進一步拆解美國之音的行動。」無國界記者美國分部執行主任克萊頓·威默斯（Clayton Weimers）說，「我們敦促川普政府立即解凍美國之音的資金，並盡快恢復其員工的職位。」

美國軟實力的擴音器

在周五於曼哈頓舉行的聽證會上，奧特肯法官批評川普政府「對一個由國會授權並資助的機構揮舞大錘」。

法官指責該機構領導層，特別是特別顧問卡麗·萊克（Kari Lake），在「毫不考慮後果」的情況下，「幾乎是一夜之間」關停了美國政府的全球軟實力擴音器。

奧特肯在裁決前聽取了美國之音記者、工會和無國界記者聯合提起的訴訟。他們希望最終讓美國之音恢復運營。

原告方認為，此次關閉違反了法院在川普第一任期內作出的裁決。該裁決認定，美國之音記者擁有一道防止白宮干預的「言論自由防火牆」。他們表示，美國之音停播後，全球新聞傳播的空缺正被「宣傳者」填補，宣傳信息正在壟斷國際廣播。

川普及其他共和黨人指責美國之音存在「左翼偏見」，未能向全球觀眾傳播「親美」價值觀。然而，按照美國國會的規定，該機構應該保持非黨派的媒體立場。

削減資金導致停工

美國之音在川普於3月14日簽署行政令後停播。該行政令削減了美國全球媒體署及其他六個聯邦機構的資金。

此外，本月美國全球媒體署還終止了美國之音與包括美聯社在內的新聞機構的合同。

白宮稱美國之音為「激進美國之音」，並表示川普的行政令將「確保納稅人不再為激進宣傳買單」。白宮指責美國之音的報導「過於偏向」前總統拜登，並包含對白人特權和種族歧視的批評，以及對跨性別移民尋求庇護的報導。

部分員工已恢復工作

華盛頓特區目前有三起聯邦訴訟案從不同的方面挑戰此次削減資金的行政令。其中一起由美國之音的主管及三名記者提起。奧特肯法官表示，他將在稍後裁定川普政府提出的請求，即將案件移交至華盛頓特區處理。

自二戰以來，美國之音一直在向新聞自由受到限制的國家播報新聞。它最初是為了對抗納粹宣傳，並在冷戰期間發揮了重要作用，幫助遏制共產專制的宣傳。

訴訟文件顯示，美國之音員工在3月15日完成直播後被要求離開辦公大樓。很快，他們的機構電腦系統訪問權限被撤銷，包括電子郵件帳戶。自那時起，美國之音的網站就未再更新。

卡麗·萊克曾是電視新聞主播和政治候選人。她表示，她正在評估需要多少員工才能讓部分頻道以法律允許的最低水平運營。

她稱部分員工已得以召回工作，至少一個頻道——古巴的馬蒂廣播電台（Radio Martí）——已恢復播出。

「我們會面臨訴訟。」萊克在接受採訪時說，「這只是常規操作。川普總統和我本人都曾是『法律戰』的受害者。這些人就是一群老對手，他們總是試圖在川普總統和本屆政府前進的道路上布滿地雷。」

萊克還呼應了白宮的說法：「我們要確保這些機構符合我們的美國價值觀。我們講述的是美國的故事，而不是我們對手的故事。」

「天哪！」她說，「我們怎麼可能播出那些反美的垃圾內容。」

（美聯社）

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