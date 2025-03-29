快訊

缺陷故障頻傳！泰中合資21億高樓震垮 大陸海外建設幾乎全出事

「要關到死？」黃國昌幫柯文哲申請自費醫生 盤坐北所門口抗議

繳保護費有效？台積電加碼投資美國 外資：有助台灣躲過關稅衝擊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
大摩與ING認為，台積電赴美投資，有助於減緩台灣面臨的關稅壓力。圖／路透
大摩與ING認為，台積電赴美投資，有助於減緩台灣面臨的關稅壓力。圖／路透

摩根士丹利（大摩）與荷蘭國際集團（ING）評估，在晶圓代工龍頭台積電承諾重金投資美國後，有助於台灣躲過4月2日上路對等關稅的最嚴重衝擊。

台積電3月宣布，對美國的投資金額將加碼至1,650億美元。根據大摩與ING各自出具的報告，此舉有望軟化美國總統川普對台灣的立場。

ING表示，台積電的重磅投資案，可望為台灣贏得足夠的善意，使美國的對台關稅不會那麼嚴苛，甚至躲過關稅。ING說，川普團隊時常宣稱，這項投資案代表關稅已見效。

大摩科技產業分析師詹家鴻也認為，台積電的投資舉措，可望減緩投資人對關稅的疑慮。他說，台積電的投資案，有助於台灣避開川普半導體關稅的全面影響。

ING也說，在此同時，美國進口商難以找到台灣晶片的替代品，提高台灣晶片被豁免的可能性。

不過，台灣仍遭川普政府列入對美享受鉅額貿易順差的「骯髒15國」，成為對等關稅的鎖定對象。

穆迪分析公司副董事、資深經濟學家安格利克表示，台積電的投資承諾，或許有助於台灣減緩在貿易限制上所承受的政治壓力，但不代表台灣得以倖免，「從最新的汽車關稅來看，無論在美國設廠與否，所有外國廠商都會受影響」。

半導體 台積電 川普 美國 關稅

延伸閱讀

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

川普下令 移除史密森尼博館反美意識形態、復展邦聯人物

有的回擊有的求和 川普懲罰2律師事務所 法官阻行政令

川普國安團隊 洩密卸責沆瀣一氣

相關新聞

繳保護費有效？台積電加碼投資美國 外資：有助台灣躲過關稅衝擊

摩根士丹利（大摩）與荷蘭國際集團（ING）評估，在晶圓代工龍頭台積電承諾重金投資美國後，有助於台灣躲過4月2日上路對等關...

藍寶堅尼總裁：研擬應對美關稅 品牌價值重於銷量

美國總統川普擬對進口車加徵25%關稅，義大利豪華跑車廠牌藍寶堅尼總裁溫克曼向中央社表示，美國現為該品牌最大銷售市場，公司...

川普將祭對等關稅 台積電：持續與美溝通盼創造雙贏

美國總統川普繼宣布課徵汽車關稅後，4月2日將祭出「對等關稅」。台積電副總經理克里夫蘭今天表示，持續和川普政府團隊就此進行...

歐盟反擊美關稅 瞄準科技服務業

為回應美國總統川普下周將課徵的汽車關稅與對等關稅，歐盟考慮瞄準美國的服務業出口，包括打擊美國大型科技業者的業務；加拿大下...

川普200%關稅山雨欲來 歐盟搶先救葡萄酒產業

美國總統川普揚言要對歐洲葡萄酒課200%關稅，其實在此之前歐洲酒業便已陷入危機。歐盟執委會今天發布整合措施，從降低生產過...

馬斯克淪箭靶？川普關稅讓歐盟招架不住 歐洲學者建議鎖定他

面對川普關稅衝擊，歐盟的反制手段除了回敬以報復性關稅，不少歐洲學者還建議動用歐盟2年前主要針對中國推出的「反脅迫工具」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。