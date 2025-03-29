台積電拚亞利桑那第3廠盡快動土 盼川普政府協助

台積電日前宣布對美擴大投資，在原本規劃的3座晶圓廠之外，再興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠。台積電副總經理克里夫蘭今天表示，亞利桑那州第3廠尚未動土，「希望下週開始」，這需要川普政府協助盡快取得環境許可。

台積電為全球最大晶圓代工廠，繼原本規劃在美國亞利桑那州興建3座晶圓廠後，3月初宣布將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3兆2915億元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及一間研發中心。

克里夫蘭（Peter Cleveland）今天出席華府一場智庫座談，被問及希望美國政府協助處理什麼問題時舉例說，亞利桑那第2廠正在興建中，第3廠還沒動土，「我們希望下週開始」，這需要美國政府協助台積電盡快取得環境許可（environmental permitting）。

這場座談主題為「在川普（Donald Trump）執政下，打造永續且成功的半導體生態系」，由前立委、現為哈德遜研究所資深研究員許毓仁擔任主持人，台積電、聯發科等台灣企業、荷蘭晶片製造設備商艾司摩爾（ASML）及日商東京威力科創（TokyoElectron）都派員與會討論。

克里夫蘭表示，美國是台積電擴張的「理想地點」，台灣仍是「大本營」（home）。川普著重確保美國在人工智慧（AI）的領導地位，台積電到美國就是為了生產高階晶片，「我們將在（亞利桑那）鳳凰城生產這些（晶片），支持美國AI領導地位」。

但他坦言，「這不容易」，美國是不一樣的市場，勞工成本很高。川普希望協助台積電加速運作、更快建廠，過去幾個月，雙方有很好的夥伴關係；針對美國結構性問題，「我們（跟商務部）有很好的溝通」。

在美國晶片管制議題上，克里夫蘭表示，台積電已跟川普團隊針對出口管制複雜性，「進行良好溝通」。台積電75%業務在美國，中國占了10%，「所以重點在於中國的業務，以及我們銷售的晶片類型」。

他說，「我們的目標是能銷往中國商業市場」，這需要美國官員協助協調，確保台積電產品能在符合美國法規下，「以正確方式銷售及配送」。

艾司摩爾主管政府事務的霍格森（JonathanHoganson）認為，重點是要確保規範明確，清楚定義哪些可行、哪些不可行。

聯發科副總經理威爾森（Patrick Wilson）表示，聯發科身為晶片設計商，希望看到穩定、理性的監管環境，「因為這有助於我們做出在哪裡投資、在哪裡設計晶片等重大決策」。

他認為，有關半導體產業的政策制定需要考量是否有助「創新」。

對於美國推動半導體產業回流，威爾森指出，美國急需培養更多工程人才。