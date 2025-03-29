川普削減研究經費 調查：75%科學家考慮離開美國

美國總統川普上任後削減科研經費，終止大量聯邦資助的科研項目。根據國際頂尖學術期刊「自然」（Nature）調查，高達75%美國科學家考慮離開美國，許多人表示正在尋找歐洲和加拿大的工作機會。

「自然」期刊指出，川普（Donald Trump）削減開支的政策對美國科研領域帶來巨大變化。近期，針對1600多名讀者暨科學家所做的調查發現，在1200多名回覆調查的科學家當中，有75%考慮離開美國，尤以剛加入研究領域的科學家、博士生最為明顯。

川普政府日前大規模解僱聯邦員工，當中包括科學家，使得美國科研體系不確定性升高。許多受訪科學家表示，希望搬到已有合作夥伴、朋友、家人或語言熟悉的國家。

一名就讀美國頂尖大學，從事農業研究的研究生說，「這裡是我的家，我真的很愛我的國家（美國）」，但許多導師告訴她，現在要趕快離開。當美國國際開發總署（USAID）遭政府大幅裁撤後，該研究生失去研究經費和生活津貼，其指導教授緊急為她籌措一筆短期資金，她目前積極申請助教職務，以期能順利完成學業。

這名研究生也表示，目睹一些同事遭到解僱，「看到所有研究工作被迫停止，真的令人心碎」；她說，「我一直非常努力地尋找歐洲、澳洲和墨西哥的機會」。

她期盼，如果未來美國科研情況穩定下來，能夠重返美國；不過，因川普已表明全球糧食體系並非政府優先事項或政策重點，她希望搬到一個重視這項工作的地方。

另外有一名受訪者指出，這場動盪對像他這樣的初入行人士來說「特別可怕」。

他身為美國一所頂尖大學的醫師兼科學家，在國家衛生研究院（NIH）研究經費被終止當天，立刻寫信給一位在加拿大任教的系主任，該系主任一直希望延攬他過去任職。目前，他與同為科學家的妻子一同在加拿大找工作，希望年底前能搬遷至當地。

他指出，許多國家的大學都將這場變動視作一個難得機會。由於國際社會正面臨科研和科技人才短缺，川普削減開支的政策形同為其他國家創造了招募人才的機會。

有部分原本為了工作移居美國的科學家表示，希望搬回自己的國家。一名從事生物醫學研究的科學家總結了許多人的想法：「我不想離開，但還有什麼選擇呢。」

也有少數受訪者表示沒有打算離開美國，因為美國擁有最好的研究設施。