馬斯克拚砍1兆美元支出

主掌政府效率部（DOGE）的美國億萬富豪馬斯克27日表示，計劃在5月底前削減1兆美元的政府支出；衛生部長小羅勃甘迺迪同日也宣布大砍1萬名人力，顯示川普團隊正厲行縮減支出的計畫。

馬斯克在接受福斯新聞訪問時表示，他相信DOGE能在川普元月20日就任後的130天內，達成削減1兆美元支出的目標。130天同樣也是馬斯克被指派為「特殊政府雇員」的任期。

馬斯克表示，他的目標是將政府的歲出刪減15%，以美國2024年度6.75兆美元的支出來看，約莫等於削減1兆美元的開支。他說，有信心能在「不影響任何政府關鍵服務」的情況下，達成相關目標。

美國總統川普日前表示，他預期能在一個或兩個月內對DOGE的成效感到「滿意」。他也說，DOGE的整頓計畫「可能不怎麼受歡迎」，形同承認馬斯克的行動所構成的政治風險。

許多聯邦支出用於醫療保險、社會安全等必要項目，削減支出的空間有限。馬斯克曾說，這些項目存在嚴重的詐欺與浪費行為，但未提出證據。

迄今為止，依據馬斯克團隊的估算，他們距離達成1兆美元減支的目標仍有長路要走。因錯誤與誇大而遭受質疑的DOGE官網，僅列出省下了大約22億美元的合約支出。此外，DOGE宣稱已削減約1,300億美元的整體成本，但未提供明細。

另外，衛生部長小羅勃甘迺迪27日表示，將裁減1萬名全職員工，加上之前1萬人參加「優離優退」方案，使整個部會的全職員工數量將從8.2萬銳減至6.2萬人，相當於整體裁員25%。

衛生部也計劃將十個地區辦事處砍半，只留五個。這次整頓計畫聚焦於把該部會的溝通、採購、人力資源、資訊科技、政策規劃等人力加以集中、不再分散於各部門與各分支機構。

衛生部聲明指出，自身這個龐大的官僚機構已變得浪費與低效，通過減少1萬名全職員工，每年可為納稅人節省18億美元。

然而，不少公衛專家、醫護、現任與前任衛生部員工，以及國會民主黨人隨即警告，這會為數百萬名民眾帶來難以估量的後果。