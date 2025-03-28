川普欲掌控加薩、格陵蘭、加拿大 多數美國民眾不支持
美國總統川普揚言掌控格陵蘭，要讓加拿大成為美國第51州，並且提議由美國接管加薩，但最近民調顯示，多數美國人不支持川普的這些做法。
福斯新聞（Fox News）紐約地方台FOX 5 New York報導，美國馬里蘭大學（University of Maryland）針對加薩（Gaza）問題，於本月稍早時對逾1000名成人進行調查。
當被問及美國是否應接管加薩時，所有受訪者中有55%反對，只有18%支持，另有27%的受訪者稱不知道。
另一方面，根據雅虎新聞（Yahoo! News）本週稍早時針對1677名成人的調查，多數美國人反對加拿大成為第51州，並且不贊成美國併吞格陵蘭。
當被問及支持或反對加拿大成為美國第51州時，受訪者中有57%反對這個主意，只有17%贊成，有26%不確定。
此外，當被問及支持或反對美國併吞格陵蘭時，受訪者中有49%反對，只有19%贊成，有32%不確定。
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