酸記者口音「滾回你國家」 美共和黨議員尖酸言行惹議

美國共和黨議員瑪喬麗．泰勒．葛林（Marjorie Taylor Greene）近期在接受採訪時引發爭議。日前她在國會接受媒體訪問，因為記者的口音而質疑對方的身分，在得知記者來自英國後，更一度暴怒回應，要對方「滾回妳的國家」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生國會的聽證會後。當時葛林剛參加完「DOGE委員會」的會議，該會議主要關注政府資助公共廣播相關議題。

會議結束後，葛林接受媒體訪問。由於近期白宮爆出「Signal洩密門」事件，英國天空新聞台（Sky News）駐美記者瑪莎．凱爾納（Martha Kelner）詢問葛林，在不在意「美國人的生命因為洩密而被置於危險之中」，引發葛林暴怒。

據報葛林聽到問題後，不是回應事件本身，反倒針對記者的口音。她直接質問記者：「妳是哪國人？」當凱爾納表明來自英國時，葛林隨即怒罵：「我們根本不在乎妳的意見和報導，為什麼不滾回妳的國家？」

凱爾納又再一次追問「是否關心美國人的安全」，這更是嚴重激怒葛林，讓她反擊「關心妳自己國家吧！」葛林回應，英國有那麼多女性被移民性侵，為什麼記者不去報導相關事件，甚至在最後打斷記者，表示「根本不在乎妳的假新聞」。

雖然當場有另一名美國記者聲援凱爾納，但葛林依舊沒有正面回應，而是把矛頭指向前總統拜登，聲稱「真正的國安問題」來自拜登政府對邊境的「無能管理」。她強調，記者的問題跟當天聽證會的主題無關，不想浪費時間回答「一個英國記者的問題」。

其實這並非葛林第一次在公開場合對英國記者發火。早在2022年，她就曾怒嗆另一名英國記者，不過這也讓外界質疑，葛林是否常運用辱罵的方式，好避免回應對自己不利的提問。