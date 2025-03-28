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嚴打校園反以色列抗議 盧比歐取消300多人美簽

中央社／ 蓋亞那首都喬治城27日綜合外電報導

美國打擊國內大學校園內反以色列抗議活動日益嚴厲，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，他已取消300多名「瘋子」簽證

法新社報導，盧比歐被問到300件簽證被取消的報導時回答：「目前可能已超過300件。我們每天都在註銷。」

他在南美國家蓋亞那訪問時告訴記者：「每當我發現這種瘋子，我就取消他們的簽證。」

自美國總統川普1月20日重新掌權以來，盧比歐即對校園內因加薩戰事而反以色列的帶頭抗議學生嚴厲打壓。

最受矚目的是哈里爾（Mahmoud Khalil）事件，他在紐約哥倫比亞大學（Columbia University）率眾抗議。儘管哈里爾是美國永久居民，本月稍早仍被逮捕並送往路易斯安那州等待驅逐出境。

盧比歐也被問到另一起新案例，即在麻薩諸塞州塔弗茲大學（Tufts University）就讀的土耳其博士生奧茲圖克（Rumeysa Ozturk）遭到移民當局逮捕。奧茲圖克曾在校園報撰文要求校方承認巴勒斯坦人遭受「種族滅絕」。

川普政府先前表示，美國憲法保護言論自由不適用非美公民，並指控激進主義學生對猶太學生造成危險氛圍。

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