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加拿大總理卡尼宣告 與美國舊有關係「結束」 將啟動廣泛貿易協商

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。美聯社
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。美聯社

加拿大總理卡尼（Mark Carney）27日表示，加拿大和美國的舊有關係已「結束」，承諾將以貿易行動回應美國總統川普的汽車關稅措施，可能下周公布，他也矢言將與各國展開貿易協定的「廣泛協商」。

卡尼說，川普所實施的關稅政策，可能迫使加拿大改變思維並重塑經濟，尋求「可信的貿易夥伴」，「我們過去和美國植基於彼此經濟整合、緊密安全與軍事合作的舊有關係，結束了」，「接下來將展開我們安全與貿易關係的廣泛協商」。

他在川普宣布汽車關稅後，暫停好幾場為4月28日大選造勢的競選活動，與內閣部長開會，討論如何回應。他說，「我們必須降低我們對美國的依賴」，改變國際貿易關係。但這可能不容易，汽車是加國2023年出口額第二高的產品，達到510億美元，僅次於石油，且93%的汽車都出口到美國。

他表示，加拿大經濟和汽車業等關鍵產業的供應鏈，必須大幅改變，以不受美國關稅與敵意升高的衝擊，「我們將必須大幅改變做事方式」，加國汽車業有望挺過川普的關稅，但需要進入其他市場，需要「重新想像汽車業與重建」。他最近出訪英國和法國，強化與其他夥伴的貿易關係。

卡尼說，若川普落實25%汽車關稅的計畫，他還沒決定加國可能採取的行動，可能會在下周根據川普所宣布的對等關稅行動，予以回應。他說，加國將以自有的報復貿易行動，對抗美國的關稅，這些行動「將對美國造成最大影響，對加拿大產生最小的影響」，「我們並未挑起爭端，但我們必須自保」。

卡尼表示，他「未來一兩天」可能會和川普談話，一些加國內閣部長也可能訪美會見美國同級官員。雖然川普汽車關稅暫時豁免遵循美墨加協定（USMCA）的汽車零組件，但這項關稅仍將對加國經濟造成重大影響。

安大略省長福特說，他和美國商務部長盧特尼克通話，盧特尼克向他證實，汽車零組件目前暫時豁免於汽車關稅，採用美國零組件的整車關稅稅率也會較低，他「還不」打算實施先前提議對輸美電力課徵附加費的提案。

川普27日則表示，若加拿大和歐盟合作報復美國關稅，他可能對這兩個經濟體課徵更高的關稅，「若歐盟和加拿大合作，希望對美國造成經濟傷害，我將對他們施以規模遠大於目前規劃的關稅，以保護這兩個國家曾有過的最棒朋友」，也就是美國。

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